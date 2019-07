Fiorentina | Veretout contestato dai tifosi | “Buffone | che c… sei venuto a fare?”

Veretout parte per il ritiro. Possibile riavvicinamento alla Fiorentina : Veretout ha deciso di partire con la Fiorentina per il ritiro in Trentino. Nonostante in un primo momento avesse dichiarato di voler rinunciare per motivi personali. Secondo l’edizione Fiorentina del Corriere della Sera la decisione potrebbe essere interpretata come un cambio rotta del francese. Si tratta di segnali di riavvicinamento con la Fiorentina, visto che non sono andate ancora a buon fine le trattative con Milan e Roma. Pradè ha ...

Fiorentina - i convocati per il ritiro : c’è Veretout : La Fiorentina si prepara ad essere protagonista nella prossima stagione, sono 29 i convocati da Vincenzo Montella per il ritiro che inizia domani a Moena (Trento). Nell’elenco figura anche Jordan Veretout che però è in odore di cessione, niente Moena per Vincent Laurini. Questo l’elenco completo dei convocati, diffuso dal sito ufficiale della Fiorentina: Baez, Baroni, Benassi, Biraghi, Castrovilli, Ceccherini, Chiorra, ...

Fiorentina - i convocati per il ritiro : c’è Veretout - escluso Laurini : La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il ritiro: inserito nell’elenco Veretout, manca invece Laurini.“powered by Goal”Nella giornata odierna la Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori che sono stati convocati per il ritiro di Moena (partenza prevista sabato mattina) e che dovranno quindi presentarsi agli ordini dell’allenatore Vincenzo Montella.Tra questi figura anche il centrocampista Jordan Veretout, che ...

Calciomercato Milan - offerta per Veretout : 13M + Biglia - no della Fiorentina : Il Milan ha provato un’altra offerta per arrivare a Jordan Veretout: 13 milioni più il cartellino di Lucas Biglia. La Fiorentina ha detto no.“powered by Goal”Con l’arrivo già definito di Krunic e quello ormai prossimo alla definizione di Bennacer, il Milan ha già messo a segno due colpi a centrocampo. Non è però ancora finita: i rossoneri vogliono fare anche il terzo, ed è JordanVeretout.Secondo quanto raccontato dal ‘Corriere ...

Fiorentina - Pradè si presenta : “Veretout vuole andare via - con Chiesa parlerò a breve. Astori? Ecco cosa gli avevo promesso” : Il nuovo direttore sportivo si è presentato oggi alla stampa, parlando degli obiettivi di mercato della Fiorentina e facendo una rivelazione su Astori E’ cominciata ufficialmente il primo di luglio la nuova avventura di Daniele Pradè alla Fiorentina, il nuovo direttore sportivo però lavora ormai da giorni per costruire la nuova squadra da affidare a Montella. LaPresse/Jennifer Lorenzini Oggi Pradè è apparso in sala stampa davanti ai ...

Fiorentina - Pradè si presenta : “Veretout ha chiesto la cessione - su Chiesa…” : “Veretout ha chiesto di essere ceduto per aumentare il suo livello di competitività. Ci sono più squadre che stanno parlando con noi, ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna proposta scritta. Speriamo di trovare una soluzione. Per Chiesa posso dire che quando tornerà dalle vacanze parlerò con lui e con il padre, poi ci metteremo seduti e capiremo le sue intenzioni e quello che ha recepito dal nostro discorso. Ancora non abbiamo avuto ...

Calciomercato Roma - offerti Defrel o Karsdorp per Veretout : no Fiorentina - solo 25M cash : La Fiorentina rifiuta la proposta della Roma di inserire Defrel o Karsdorp nell’affare Veretout: i giallorossi hanno scelto Mancini per la difesa.“powered by Goal”La Roma prova a spingere sull’acceleratore nell’operazione con la Fiorentina per Jordan Veretout. Decisi a battere la concorrenza di Napoli e Milan, entrambi interessati al centrocampista francese, i giallorossi ieri hanno provato a smuovere la trattativa ...

Le ultime trattative di calciomercato - ufficiale Sensi all’Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

Concluso incontro Milan-Fiorentina per Veretout. Domani tocca al Napoli : Terminato l’incontro tra il Milan e la Fiorentina per Veretout. Il calciatore francese che è tra le scelte del Napoli, ma conteso con i rossoneri. Come riferisce Gianluca Di Marzio erano presenti per i rossoneri Maldini e Massara e per i viola Pradè e Barone. È stato solo un incontro interlocutorio tra le parti, in cui sono state esposte le posizioni, nulla è stato deciso. Domani è invece il turno di Giuntoli di incontrare Pradè per lo ...

Milan - incontro con la Fiorentina per Veretout : niente accordo tra le parti per il francese : Maldini e Massara hanno incontrato Pradé e Barone per parlare di un eventuale trasferimento di Veretout in rossonero Il Milan continua a provarci per Jordan Veretout, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato questo pomeriggio Daniele Pradé e Joe Barone, provando a raggiungere un accordo per il francese. La dirigenza della Fiorentina ha ascoltato la proposta rossonera, ribadendo un cortese no all’offerta, più bassa rispetto a ...

Sportitalia – Il Milan vuole soffiare Veretout al Napoli : incontro tra Pradè e Maldini - la richiesta della Fiorentina : Il Milan vuole il centrocampista Veretout Il Milan vuole Veretout incontro in corso tra Paolo Maldini e la Fiorentina. Ecco quanto riporta il sito di Alfredo Pedullà: Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina: Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout, a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, ...

Gazzetta : Mercoledì Fiorentina e Napoli si incontrano per Veretout : Dopo aver chiuso per Manolas il Napoli passa alla trattativa per Veretout. C’è già un appuntamento in programma Mercoledì secondo la Gazzetta dello Sport. C’è anche il Milan sul calciatore francese, ma Veretout ha già espresso la sua preferenza per il club partenopeo, a maggior ragione dopo l’esclusione dei rossoneri dall’Europa League. Anche la Fiorentina preferisce imbastire la trattativa con il Napoli perché Montella ...

Calciomercato - asse Napoli-Fiorentina : da Veretout a Inglese - tutti i nomi in ballo : asse di Calciomercato tra Napoli e Fiorentina, le due squadre sono al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione, in particolar modo attivissima la società del presidente De Laurentiis. Per il centrocampo ritorno di fiamma per Veretout, finito nel mirino anche del Milan il club viola spinge per una cessione al club azzurro perchè interessata a diverse contropartite del Napoli. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Calciomercato Roma – Scatto per Veretout - superato il Milan : la Fiorentina però non fa sconti sul prezzo : La Roma supera il Milan nella corsa a Veretout: i giallorossi pronti a chiudere, nonostante gli ultimi tentativi di ammorbidire le richieste della Fiorentina che sembra inamovibile Il Milan continua a muoversi con incertezza sul mercato e dopo l’inserimento dell’Inter su Sensi, resta a guardare quello della Roma su Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace molto al neo allenatore giallorosso Fonseca che ha dato disposizione di ...