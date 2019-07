ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) “Ho consigliato ad Alessandra di fare testamento biologico, di associarsi aper poi ottenere tutte le informazioni e le indicazioni pratiche per andare ine ricorrere al suicidio assistito“. Dovrà rispondere del reato di “aiuto al suicidio” Emilio Coveri,di– associazione che promuove il diritto all’– raggiunto da un avviso di garanzia spiccato dalla Procura di. Il caso riguarda la morte di Alessandra Giordano, un’di Paternò (), deceduta il 27 marzo alla clinicaDignitas che pratica il suicidio assistito. La donna, secondo quanto è stato ricostruito, aveva 46 anni e pativa una depressione e una nevralgia cronica, la sindrome di Eagle. “La signora Giordano mi aveva contattato ad agosto 2017 – racconta Coveri – Mi ricordo benissimo, ero in ...

Cascavel47 : Eutanasia, insegnante morta in Svizzera: responsabile Exit Italia indagato a Catania. La Procura: “Aiuto al suicidi… - Noovyis : (Eutanasia, insegnante morta in Svizzera: responsabile Exit Italia indagato a Catania. La Procura: “Aiuto al suicid… - fattoquotidiano : Eutanasia, insegnante morta in Svizzera: responsabile Exit Italia indagato a Catania. La Procura: “Aiuto al suicidi… -