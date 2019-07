Xiaomi Mi A3 con Android One e fotocamera da 48 MP è più vicino | ecco le prime

Problemi con le notifiche degli indossabili su Xiaomi? Ecco come risolverli : Gli smartphone Xiaomi pongono qualche piccolo ostacolo alla visualizzazione delle notifiche sugli indossabili. Ecco come risolverli in breve tempo. L'articolo Problemi con le notifiche degli indossabili su Xiaomi? Ecco come risolverli proviene da TuttoAndroid.

Questo mini-robot Iron Man di Endgame by Xiaomi si comanda con lo smartphone : Xiaomi ha lanciato una versione in miniatura del robot Iron Man con l'iconica armatura MK50 integrato con un'app per smartphone che consente di entrare nei panni di Tony Stark per giocare con una serie di test sul campo di armi nanotecnologiche e droni da battaglia ispirati all'universo cinematografico Marvel. L'articolo Questo mini-robot Iron Man di Endgame by Xiaomi si comanda con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi CC9 (anche Meitu Edition) e Mi CC9e ufficiali con ottimi prezzi e un sapore di Android One : Xiaomi ha ufficialmente presentato gli smartphone Xiaomi CC9 e CC9e, i primi realizzati in collaborazione con il produttore Meitu. L'articolo Xiaomi Mi CC9 (anche Meitu Edition) e Mi CC9e ufficiali con ottimi prezzi e un sapore di Android One proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi CC9 (anche Meitu Edition) e CC9e ufficiali con ottimi prezzi e un sapore di Android One : Xiaomi ha ufficialmente presentato gli smartphone Xiaomi CC9 e CC9e, i primi realizzati in collaborazione con il produttore Meitu. L'articolo Xiaomi CC9 (anche Meitu Edition) e CC9e ufficiali con ottimi prezzi e un sapore di Android One proviene da TuttoAndroid.

I marchi “Xiaomi Express” potrebbero riferirsi ai propri servizi di consegna : Xiaomi ha richiesto un marchio per la dicitura"Xiaomi Express" in Cina ad agosto 2018 che è stato depositato nelle classi 9, 35, 38, 39 e 42. La richiesta è già stata approvata per le classi 38 e la classe 39 che si riferiscono rispettivamente a "trasmissione di informazioni" e "consegna pacco", mentre le altre sono ancora in attesa di approvazione. L'articolo I marchi “Xiaomi Express” potrebbero riferirsi ai propri servizi di ...

La promo Sconti d’estate di Xiaomi include offerte top e tanti regali : Xiaomi lancia gli Sconti estivi sul sito ufficiale, con diversi prodotti in offerta e buoni sconto in omaggio. L'articolo La promo Sconti d’estate di Xiaomi include offerte top e tanti regali proviene da TuttoAndroid.

Offerte Banggood : Mi Band 4 - droni - Laptop Xiaomi da Gaming - OnePlus 7 Pro e molto altro in super sconto! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle Offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott’occhio perché in gradi di regalare leggi di più...

Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi incredibili con questi coupon : Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots sono proposti oggi a prezzi incredibili su Gearbest, il noto store online cinese, grazie anche a un codice sconto. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi incredibili con questi coupon proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare secondo il CEO Lei Jun : Non ci sono ancora indicazioni sulla data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, ma lei Jun, CEO e co-fondatore, afferma che Varrà la pena attendere. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare secondo il CEO Lei Jun proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 4 a soli 26€ con il nostro Codice Sconto.. ma dovreste darvi una mossa! : Cosa state facendo? Perché leggete queste parole? Datevi una mossa, scorrete verso il basso e acquistate la nuovissima Xiaomi Mi Band 4 ad un prezzo addirittura inferiore del modello precedente! Questo imperdibile Codice sconto proviene leggi di più...

La nuova KEYKE Dome Camera a 16€ di sconto con questo Codice [by Xiaomi YI] : Oramai YI-tech è un brand che non ha bisogno di presentazione: si è fatto la sua strada grazie a Xiaomi, ma ha dimostrato di poter camminare con le sue gambe grazie a prodotti estremamente validi leggi di più...

Iniziano i super sconti su Banggood : Droni Xiaomi - smartphone Xiaomi e OnePlus - Mi Band 4 a meno di 30€ e nuova promozione Summer Sale! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott’occhio perché in gradi di regalare leggi di più...

Selfie - confezione di vendita e render ci svelano tanto altro su Xiaomi Mi CC9 : A pochi giorni dalla presentazione, Xiaomi Mi CC9 si fa vedere in bianco, nella versione White Lovers e nel frattempo scatta altri Selfie, dimostrando le sue doti da Selfie-phone. L'articolo Selfie, confezione di vendita e render ci svelano tanto altro su Xiaomi Mi CC9 proviene da TuttoAndroid.

Ecco la nuova lampada da comodino che si accende con un tocco di Xiaomi : La Xiaomi Two-Piece Bedside Table Lamp è il nome di una nuova lampada che vanta il supporto touch a 360° e che viene venduta in Cina a 169 yuan L'articolo Ecco la nuova lampada da comodino che si accende con un tocco di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.