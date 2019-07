Sky Sport | Per passare alla Roma Higuain deve spalmare il suo ingaggio

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Germania (4 - 7 Luglio). In chiaro differita TV8 : Nono appuntamento della stagione per la MotoGP, che arriva al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica 7 luglio la giornata di gare si apre alle 11 con la Moto3, poi la Moto2 alle 12.20 e la MotoGP alle 14 (con la possibilità di rivedere la top class sia alle 17.15 che alle...

Storie di Matteo Marani su Sky Sport «1984 - Ho visto Maradona» : Dopo le produzioni Sky Original ''1964, Il Bologna Paradiso'' e ''1945, Checkpoint Trieste'' torna su Sky Soort “Storie” di Matteo Marani con un nuovo appuntamento dedicato a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Il...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : programma e orari - palinsesto Sky - Eurosport e TV8 : Ci avviciniamo ad ampi passi verso la sosta estiva del Mondiale Superbike che scatterà ufficialmente al termine del prossimo weekend che si disputerà negli Stati Uniti, a Laguna Seca, e si concluderà solamente a settembre. Per il momento il Circus è concentrato su Donington Park, per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Si temeva che la stagione si potesse definire conclusa già in anticipo, ma gli ultimi risultati, e soprattutto la tenacia di ...

Juve 2019 2020 : la formazione di Sky Sport con un inedito modulo : Juve 2019 2020: la formazione proposta da Sky Sport SZCZESNY CANCELO BONUCCI CHIELLINI ALEX SANDRO EMRE CAN PJANIC RABIOT RAMSEY DYBALA RONALDO Juve 2019 2020: la formazione di Sky Sport con un inedito modulo Sorprendentemente Sky Sport sceglie un 4-3-1-2 per coniugare l’arrivo in squadra di due centrocampisti di qualità come Rabiot e Ramsey con […] More

Sky Sport Mondiale Femminile (diretta) Semifinali | Palinsesto e Telecronisti : Martedì 2 luglio, il via alle Semifinali della FIFA Women’s World CupTM. Quattro nazionali in campo per due match che determineranno le due finaliste di questo Mondiale. Si inizia martedì 2 luglio, con Inghilterra-Usa, telecronaca di Andrea Marinozzi e commento tecnico di Carolina Morace, e si prosegue mercoledì 3 con Olanda-Svezia, telecronaca affidata a di Gaia...

Ascolti al top per i motori nel weekend Sky Sport e TV8 con F1 e MotoGP : motori protagonisti nel weekend di Sky Sport, con Ascolti al top sia per la Formula 1 che per la MotoGP. In particolare, sono stati circa 1 milione 575 mila gli spettatori medi che hanno seguito con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero il Gran Premio d’Austria di F1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con una share del 12,79% e quasi 2 milioni 360 mila...

Tennis - Wimbledon 2019 in diretta esclusiva Sky Sport con 6 canali dedicati : Come da tradizione (live in esclusiva su Sky Sport), sarà il campione in carica Novak Djokovic, n.1 del mondo e prima testa di serie dello Slam londinese, ad aprire l'edizione n.133 dei Championships di Wimbledon, affrontando alle 13 locali (le 14 in Italia) sul Centre Court il n.1 del mondo - affronterà il tedesco Phillip Kohlschreiber. Un torneo che vedrà la presenza record di italiani, addirittura 9 (Fognini, Berrettini, ...

Sky Sport : operazione Manolas in dirittura d’arrivo. Tra poco le firme : Secondo Sky Sport la trattativa del Napoli per Manolas sarebbe alle battute finali e decisive. Giuntoli e Raiola sono a Montecarlo e per la redazione dell’emittente sono stati fatti passi avanti nell’accordo. “Roma e Napoli hanno già pronti i documenti perché è l’ultimo giorno utile per mettere a bilancio delle plusvalenze e sono pronti a scambiarsi i documenti non appena arriverà l’ok definitivo da Montecarlo”. I passi avanti registrati questa ...

F1 Austria 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : C'e' voluto un capolavoro di Charles Leclerc (Diretta Esclusiva ore 15:10 Sky Sport, differita Tv8 ore 18) per mettere in riga le fortissime Mercedes pigliatutto, per una volta costrette a rincorrere. È successo allo Spielberg che ospita la nona Gara del Mondiale di F1, fino ad oggi un ripetitivo monologo delle Frecce d'argento. Così nello stesso giorno che potrebbe anche rappresentare una sorta di...

MotoGP Olanda 2019 - Gara - Diretta Sky Sport e Tv8 : Fabio Quartararo (Diretta Sky Sport e Tv8) continua a sorprendere, ma soprattutto continua a correre più veloce di tutti. E così, dopo la Catalogna, il giovanissimo talento francese della Yamaha (20 anni compiuti ad aprile) del team Petronas mette tutti in riga anche nelle qualifiche del Gp d'Olanda, che si correrà domani sul circuito di Assen. Il suo strepitoso 1'322017 gli vale la pole davanti al redivivo Maverick Vinales, ...

Rabiot Juventus - “Sky Sport” conferma : è fatta! Ecco i dettagli del contratto : Rabiot Juventus – La Juventus ha preso Adrien Rabiot, piovono conferme dopo l’anticipazione di Calciomercato.it. Ufficializzato Aaron Ramsey, la dirigenza bianconera ha piazzato l’affondo decisivo per il secondo innesto a parametro zero a centrocampo mettendo le mani sul francese in uscita dal Paris Saint-Germain. Ennesimo colpo a parametro zero di Paratici che senza spedere un euro (commissioni […] More

F1 Austria 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Lampo Ferrari ( Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) nella seconda sessione di prove libere del gran premio d'Austria: Charles Leclerc (1:05.086) è stato il piu' veloce nel pomeriggio, rispondendo cosi' a Hamilton che aveva dominato le prove della mattina. alle spalle del monegasco della Ferrari Valtteri Bottas (nonostante l'incidente alla curva 5) e la Red Bull di Pierre Gasly. «solo»quarto Lewis Hamilton, ...

Mondiali di Calcio Femminile - Quarti - Italia vs Olanda | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Sarà ancora una volta lo ‘Stade du Hainaut’ di Valenciennes, già teatro delle gare del girone con Australia e Brasile e tutto esaurito per l’occasione (in tribuna sono attesi il presidente FIFA...