Ambra e Max Allegri non si sposano più! Ecco perché (Di venerdì 5 luglio 2019) Nozze rimandate per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: i due, che avrebbero dovuto sposarsi quest’estate, hanno deciso di rimandare il matrimonio, come si legge sul numero della rivista “Spy” in edicola il 5 luglio. Qualche mese fa era stato il settimanale Chi a diffondere la voce che l’attrice e “il Conte Max” si sarebbero sposati addirittura entro la fine di giugno 2019.



L’ex allenatore della Juventus ha deciso di prendere un anno sabbatico, un periodo di pausa dal lavoro per dedicarsi alla famiglia: “Starò fermo un anno perché devo riprendere in mano la mia vita privata. Gli ultimi sedici anni sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti e la famiglia, i figli, gli amici. Quest’anno, mi servirà per ricaricare le batterie in vista della stagione successiva” ha dichiarato lo stesso Massimiliano al giornalista Gianluca Di Marzio.



Massimiliano e Ambra si sono conosciuti due anni fa a Torino, dove lei era stata per diverse settimane durante le riprese del film di Max Croci "La verità, vi spiego, sull'amore". Presentati da amici comuni, avrebbero cominciato a frequentarsi in sordina, lontano dai fotografi. Fino a quando nell'estate dello stesso anno, nel mare dell'Argentario, i due si sono arresi agli obiettivi non proprio nascosti di un paparazzo. Allegri arrivava dalla Sardegna, dove era con i genitori e i due figli.

Ambra e Massimiliano hanno progettato il matrimonio, e a breve si sarebbe dovuto celebrare il rito, per la gioia di tutti i fan. Tuttavia sembrerebbe che le cose siano improvvisamente cambiate, e che la Angiolini e Allegri abbiano deciso di rimandare le nozze. Il gossip ha subito parlato di crisi tra la coppia, ma così non è. I due hanno rimandato le nozze per cause molto diverse, e sembrerebbe che tra l’attrice e l’allenatore non ci sia alcun problema. Il numero del settimanale Spy svela in esclusiva, infatti, che il matrimonio slitterà al 2020.



Il motivo è da ricondurre al fatto che i rispettivi figli possano abituarsi all’idea di una nuova famiglia, ed evitare problemi ed incomprensioni. Ma anche al lavoro di entrambi. Ambra Angiolini è infatti attualmente impegnata a teatro, e a breve inizierà le registrazioni della seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua. Mentre Massimiliano Allegri sta facendo i conti con l’addio alla Juventus.