Premio Strega | vince il ' Mussolini' di Antonio Scurati

Premio Strega 2019 - Hitler e Mussolini eroi letterari di questi tempi confusi : Antonio Scurati ha vinto l’edizione 2019 del Premio Strega con M. Il figlio del secolo (Bompiani). L’autore sale sul podio alla terzo tentativo, nei precedenti due si era posizionato secondo. Il suo romanzo è uno sguardo ravvicinato sugli anni della nascita e dell’ascesa del fascismo, dal 2 marzo 1919 in cui a Milano vennero fondati i Fasci da combattimento, al discorso in Parlamento, il 3 gennaio 1925, in cui Mussolini si assunse la ...

Fine della persecuzione. Antonio Scurati vince il Premio Strega : Finalmente per Antonio Scurati il Premio Strega non è più “una persecuzione”, come ci disse qualche giorno fa a Parigi, alla presentazione della Cinquina dei finalisti, lui che per due volte è stato candidato senza mai vincere (in una delle due, perse per un solo voto). “Non lo faccio per il successo, che in molti casi è il participio passato del verbo succedere, ma per la gloria”, ...