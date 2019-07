Perde la mano a causa di un petardo | protesi bionica per Lorenzo Di Modica GALLERY

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 0-1 - il romano Perde il primo set ed il servizio a inizio parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 BREAK BEDENE! Doppio fallo suicida per Berrettini. 30-40 Bravissimo Berrettini a chiamare a rete Bedene e chiudere il punto sottorete. 15-40 Doppia palla break per lo sloveno. 15-30 Risposta fulminante di Bedene da destra. 15-0 Palla corta invitante di Berrettini. inizio SECONDO SET 14.07 Bedene conquista il primo parziale grazie al break decisivo del quarto gioco: Berrettini non è ...

Manovra - Salvini : “Anticipiamola all’estate per non dare sangue all’Europa - non c’è più tempo da Perdere” : Fare subito la Manovra economica, già in estate, per “non dare il sangue all’Europa”. Matteo Salvini, senza confrontarsi con i partner di governo del Movimento 5 Stelle, alza la posta e rilancia la sua sfida all’Unione europea. L’idea l’ha già esplicitata più volte: lavorare allo “shock fiscale”, che nell’odierno linguaggio leghista si traduce soprattutto nel termine flat-tax, la via scelta dal ...

Matteo Salvini - sfida a Unione Europea e M5s : "Anticipare la manovra in estate - non c'è tempo da Perdere" : L'ultima pesantissima sfida di Matteo Salvini arriva di sabato sera. "All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta", premette il ministro dell'Interno. Dunque, la bomba: "La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate. Non c'è tempo da

Trump a Londra attacca Khan : «Perdente». Insolita stretta di mano con la Regina Elisabetta : Tappeto rosso ma anche polemiche al veleno sullo sfondo della visita di Stato iniziata oggi nel Regno Unito da Donald Trump. In particolare con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, con cui il...

Asia Argento : “Se Morgan Perde la casa non è colpa mia ma se ora intende riprendere in mano la propria vita io…” : FQ Magazine Morgan: “Dal 5 giugno non avrò più casa. Vengo trattato come un assassino. Dormirò sul marciapiede come un cane” E’ di pochi giorni fa l’intervista rilasciata a Libero nella quale Morgan ha annunciato di essere prossimo allo sfratto: “Trovo pazzesco non avere la possibilità di poter rimediare. Vengo trattato alla ...

Asia Argento : “Se Morgan Perde la casa non è colpa mia ma se ora intente riprendere in mano la propria vita io…” : FQ Magazine Morgan: “Dal 5 giugno non avrò più casa. Vengo trattato come un assassino. Dormirò sul marciapiede come un cane” E’ di pochi giorni fa l’intervista rilasciata a Libero nella quale Morgan ha annunciato di essere prossimo allo sfratto: “Trovo pazzesco non avere la possibilità di poter rimediare. Vengo trattato alla ...