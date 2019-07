Per il creatore di Cyberpunk 2020 tutto è politica | anche il suo gioco

Il creatore di Cyberpunk 2020 spiega Perché ha deciso di collaborare con CD Projekt Red : Mike Pondsmith è il creatore di Cyberpunk 2020, celebre gioco di ruolo cartaceo che si appresta ad arrivare sui nostri schermi in chiave videoludica, col nome di Cyberpunk 2077. Come ben saprete sarà CD Projekt Red ad occuparsi del progetto.Come riporta VGC, Pondsmith ha spiegato in una recente intervista, come mai ha deciso di lavorare proprio con lo studio polacco:"La ragione principale è che i ragazzi di CD Projekt sono fan del gioco ...

Il creatore di Celeste condivide i suoi livelli realizzati con SuPer Mario Maker 2 : Sono passati pochi giorni dall'arrivo di Super Mario Maker 2 e in molti si stanno divertendo con il gioco dando libero sfogo alla propria creatività. Tra questi giocatori, troviamo anche Matt Thorson, creatore del meraviglioso Celeste, che ha condiviso una selezione di livelli progettati per altri giocatori, segnala Nintendolife.Lo sviluppatore ha condiviso le sue creazioni in un thread di Twitter e qui sotto vi riportiamo la lista dei codici ...

SuPer Mario Maker Guida : Come attivare la modalità Notte e giocare i livelli ideati dal creatore di Celeste : Se vi state divertente con Super Mario Maker 2, allora l’articolo che vogliamo condividere con voi quest’oggi potrebbe fare al caso vostro, in quanto non solo vi sveleremo Come attivare la modalità Notte ma anche Come giocare i livelli ideati dal creatore di Celeste. Super Mario Maker 2: Come attivare la modalità Notte Se state creando livelli in Super Mario Maker 2, vi sarete sicuramente accorti dell’assenza ...

Il creatore di Limbo teme che la sua prossima oPera passerà inosservata : E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto notizie di Somerville, collaborazione tra il co-fondatore di Playdead Dino Patti e l'animatore di Hollywood Chris Olsen.Come riporta Eurogamenr.net, Patti nel 2017 aveva segnalato come la fine fosse in vista per il progetto. Ebbene, parlando con Gamelab in questi giorni, egli ha anche riportato qualche aggiornamento sulla questione.Somerville lascia senza fiato, racconta Patti a ...

Il creatore di Prince of Persia interessato allo sviluppo di un nuovo gioco della serie : Jordan Mechner, l'originale creatore di Prince of Persia, Prince of Persia: The Sands of Time, ha affermato di voler fare un nuovo gioco della serie, riporta VG247.com.Nel corso della GameLab di Barcellona, ​​Mechner ha annunciato un libro sulla creazione del primo Prince of Persia, a tre decenni dalla sua creazione. Il libro sarà pubblicato da Stripe Press e si basa sui diari che Mechner teneva quando stava sviluppando il gioco.Dopo ...

Nuova serie del creatore de Le Regole del Delitto Perfetto : Close Up di Pete Nowalk è la storia di una giovane attivista : Mentre si lavora alla sesta stagione del legal thriller col premio Oscar ed Emmy Viola Davis, arriva l'annuncio di una Nuova serie del creatore de Le Regole del Delitto Perfetto in produzione per Freeform. Il canale via cavo di proprietà della Disney ha ordinato un episodio pilota della durata di un'ora di Close Up: la potenziale Nuova serie - qualora fosse ordinata da Freeform per un'intera stagione dopo averne approvato il pilot - ...

Il creatore di Tetris : "ogni 'Tetrimino' ha una sua Personalità" : Tetris è uno dei giochi più popolari di tutti i tempi e, certamente, non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, secondo il creatore dello storico titolo, tutti i giocatori hanno il loro Tetrimino preferito in Tetris, così come tutti ne hanno uno che odiano vedere cadere. I giocatori hanno un senso profondo associato a sentimenti specifici con ogni pezzo da incastrare, e secondo il creatore di Tetris, Alexey Pajitnov, è perché ogni Tetrimino ha ...

Il creatore di Pepe the Frog ha vinto una causa contro il sito di estrema destra che usava il Personaggio come meme : Il fumettista americano Matt Furie ha vinto una causa contro il sito di destra Infowars e il suo gestore, il conduttore radiofonico complottista Alex Jones, per l’uso non autorizzato del personaggio Pepe the Frog nei meme di estrema destra. Infowars e Jones

Le prime foto di Lucy Liu nella nuova serie Why Women Kill - il creatore di DesPerate Housewives racconta le donne e il tradimento : Con le prime foto promozionali che ritraggono Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste e Lucy Liu nella nuova serie Why Women Kill, la CBS All Access ha annunciato che la nuova dramedy dai toni dark debutterà in streaming giovedì 15 agosto. La serie in 10 episodi creata da Marc Cherry, l'ideatore del cult Desperate Housewives e della sua versione in salsa latina Devious Maids, sarà rilasciata settimanalmente con un episodio ogni giovedì sulla ...

La Casa di Carta 3 punterà tutto sull’emotività dei Personaggi - le anticipazioni del creatore Alex Pina : Dal 19 luglio La Casa di Carta 3 sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix e fino ad allora continueranno a rincorrersi anticipazioni, rumors, speculazioni sul contenuto di una terza stagione inizialmente non prevista ma voluta fortemente dalla società di streaming, entrata nella produzione con Vancouver Media e Atresmedia dopo il clamoroso ed inatteso successo mondiale della serie. In tanti si sono chiesti come una serie che ha avuto un ...