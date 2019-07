Pelonzi | aderiamo ad appello sindacati su rilancio partecipate

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma – “Ci uniamo con totale convinzione all’lanciato dalle organizzazioni sindacali sulla necessita’ di undelle societa’di Roma Capitale, motore di tutti i servizi della citta’ e polmone dell’occupazione capitolina. Ben conosciamo la situazione in cui versano Ama, Atac, come anche Farmacap, Roma Metropolitane, l’Ipa, tutte accomunate da uno stesso destino: la mancanza di un progetto. Rilanciare le societa’significa rilanciareRoma, mettere in moto un ciclo virtuoso che passa dal cuore dei suoi servizi e tocca tutti i settori della Capitale. Perche’ una citta’ che funziona bene e’ una citta’ che diventa attrattiva dal punto di vista economico, commerciale, culturale, turistico. Da mesi chiediamo a ripetizione alla Giunta di farci avere un suo disegno sul futuro delle ...

