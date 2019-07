‘Ndrangheta a Nord | nelle carte i legami politici del clan | “A Lonate Pozzolo i voti dei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Trecentobastavano per far vincere un sindaco. Solo che eranodi ‘ndrangheta. Non c’è solo l’affare dei parcheggi dell’aeroporto di Malpensa nell’ultima operazione antimafia della procura di Milano. Trentaquattro arresti in otto province, accuse che vanno dall’associazione mafiosa alle lesioni e allo spaccio di droga, e una certezza: “Negli ultimi dieci anni, nonostante le indagini e gli arresti, non è cambiato nulla. Le cosche sono ancora padrone del territorio“. Parola di Alessandra Dolci, procuratore aggiunto del capoluogo lombardo che ha coordinato l’inchiesta suie Ferno, due piccoli centri in provincia di Varese praticamente attaccati allo scalo di Malpensa. “in cambio di posti in giunta” – Due comuni che, secondo il gip Alessandra Simion, versano in una situazione ...

