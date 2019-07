Michelin - Non basta una gomma nuova per essere sicuri sul bagnato

quattroruote

(Di venerdì 5 luglio 2019) Che le prestazioni dei pneumatici peggiorino col progredire dellusura è cosa nota. Anche se non è chiaro a tutti che tale decadimento riguardi solo laderenza sul, mentre sullasciutto un battistrada consumato fa addirittura migliorare il grip e pure la resistenza al rotolamento. Ma siccome le condizioni più critiche per unaestiva si verificano quando piove, il comportamento sulè fondamentale per la sicurezza. Tanto che proprio la frenata sul, oltre cheuno dei parametri di omologazione di un pneumatico, è anche compresa nelletichetta europea di classificazione delle gomme, assieme alla resistenza al rotolamento e alla rumorosità percepita al passaggio della vettura. Usurati meglio dei nuovi. Tali prestazioni sono ovviamente rilevate quando il pneumatico è nuovo, ma come cambiano al progredire dellusura, in particolare la frenata? Come si è detto ...

