Lenti per iPhone | le migliori da comprare

Mai così sexy! VaLentina Vignali - cascata di capelli azzurri e giacca aperta : Valentina Vignali ha partecipato all’ultimo Grande Fratello Nip ma era già molto conosciuta come cestista e anche come influencer. Su Instagram vanta un seguito di oltre 2 milioni di fan, anche se dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà pare che il numero dei followers sia andato a picco di quasi 1000 unità al giorno. Motivo? C’è chi dice che abbia lasciato la Vignali vista al GF sia sembrata un’altra persona rispetto alle foto condivise sui ...

MotoGp – Mattinata positiva per la Yamaha al Sachsenring : Meregalli analizza il lavoro di VaLentino Rossi e Vinales : Le parole di Maio Meregalli sul lavoro di Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle prime libere del Gp di Germania Mattinata soddisfacente in casa Yamaha: tre moto del team di Iwata si sono piazzate tra le migliori 5 nelle Fp1 del Gp di Germania. Al Sachsenring è stato un fantastico Quartararo, che conferma la sua competitività, a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi delle prime libere, mentre Rossi e Vinales hanno chiuso ...

Lenti zoom per smartphone : le migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata andremo a mostrarvi le migliori Lenti zoom per smartphone. Sebbene sempre più dispositivi adottino una seconda lente che funge da teleobiettivo, solamente i migliori smartphone per scattare foto dispongono di uno leggi di più...

ShiftCam 2.0 6-in-1 : Lenti per iPhone perfette per i viaggi : ShiftCam è un brand noto nel settore delle lenti per smartphone che di recente ha lanciato un’idea originale e funzionale allo stesso tempo. Parliamo dello ShiftCam 2.0 Travel Set 6-in-1 che altro non è che un leggi di più...

VaLentina Vignali : “In difficoltà per kg presi. Ecco come dimagrisco” : Valentina Vignali: “Mi sono trovata in difficoltà per i chili presi al Grande Fratello. Sto dimagrendo, Ecco come” Valentina Vignali finito il Grande Fratello ha ripreso a fare costantemente attività fisica per smaltire i chili presi durante il reality. Lungo la chiacchierata che ha concesso ai suoi fan su Instagram, la cestista ha confidato di […] L'articolo Valentina Vignali: “In difficoltà per kg presi. Ecco come ...

Previsioni meteo 4 luglio - temporali vioLenti al Nord con pericolo grandine : Secondo le Previsioni meteo del 4 luglio la penisola deve ancora fare i conti con i temporali che in queste ore potranno interessare anche l'Appennino, mentre venerdì si andrà verso una maggior stabilità grazie a una temporanea spinta dell'alta pressione dal Mediterraneo verso Nord. Gran caldo al Sud.

MotoGp - VaLentino Rossi caustico : “una vergogna la gara di Assen - spero che al Sachsenring…” : Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gp del Sachsenring, ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva Tre ritiri consecutivi che fanno male, tre zeri in classifica che spingono Valentino Rossi molto lontano da Marc Marquez, saldamente in testa al Mondiale piloti. AFP/LaPresse Il Dottore esce con le ossa rotte da Assen, a causa della caduta avvenuta in gara che ha coinvolto anche lo sfortunato Nakagami. Il Gp del Sachsenring ...

Chiara Ferragni in lacrime per i vergognosi insulti alla sorella VaLentina : uno sfogo amarissimo : Ancora una volta Chiara Ferragni nel mirino degli haters. Non solo lei, ma anche la sorella, Valentina Ferragni, insultata per il suo corpo. Un caso di cui parla la sorella più famosa. Lo fa in una story su Instagram, uno sfogo amaro, un video in cui si mostra con gli occhi lucidi: "Donne ricordatev

Caldo - temperature bolLenti in Umbria : Foligno e Orvieto le città più roventi con +39°C : Con +39,1°C Foligno e Orvieto si confermano ancora le città più calde dell’Umbria, stando ai valori registrati dalle stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale. Ma il grande Caldo si è fatto sentire in tutta la regione, con temperature registrate comprese un po’ ovunque tra +32°C e +38°C. A Perugia il picco odierno e’ stato di +36,6°C, a Terni di +35,7°C. Bastia Umbra con +37,8°C e’ ...

MotoGP - VaLentino Rossi : “Devo trovare la giusta direzione per la moto - non perdo la speranza” : Il weekend del Gran Premio di Olanda 2019 per Valentino Rossi è stato quanto mai negativo, e va a completare un trittico davvero “nero” assieme a Mugello e Montmelò. Il “Dottore” non è mai stato capace di trovare la giusta strada per la sua Yamaha, con la sensazione che quanto di buono era stato fatto ad inizio stagione, sia andato ormai perso. Il nove volte campione del mondo prova a fare un bilancio di quanto visto ad ...

Antonio Rucco - 'Morto per stress'/ Suicidio re piadina saLentina : 'È unica ipotesi' : Antonio Rucco, 'Morte per stress': sarebbe questa l'unica possibile causa dietro il Suicidio del 39enne 're della piadina salentina' dello scorso febbraio

Antonio Rucco - il re della “piadina saLentina” morto per stress : “Decesso conseguenza di un attorno al collo” : Il 12 febbraio scorso è stato trovato impiccato nella sua casa a Londra il “re della piadina salentina”, Antonio Rucco. L’imprenditore pugliese, 39 anni, originario di Trepuzzi in provincia di Lecce, era celebre per il suo ristorante “piadina Genuina Artisan Flat Bread” che gestiva dal 2017. La sua piadina salentina, una versione rivisitata e corretta di quella romagnola con gli ingredienti della cucina pugliese. La proposta culinaria ...

Antonio Rucco - il re della “piadina saLentina” morto suicida per stress : Il 12 febbraio scorso è stato trovato impiccato nella sua casa a Londra il “re della piadina salentina”, Antonio Rucco. L’imprenditore pugliese, 39 anni, originario di Trepuzzi in provincia di Lecce, era celebre per il suo ristorante “piadina Genuina Artisan Flat Bread” che gestiva dal 2017. La sua piadina salentina, una versione rivisitata e corretta di quella romagnola con gli ingredienti della cucina pugliese. La proposta culinaria ...

VALentiNO ROSSI - VIDEO CADUTA OLANDA MOTOGP/ "Ho sbagliato - mi spiace per Nakagami" : VALENTINO ROSSI, VIDEO CADUTA GP OLANDA di MOTOGP: "Ho sbagliato, mi spiace per incidente con Nakagami". Le ultime notizie.