In Cina 7 amiche hanno deciso di comprare una casa per invecchiare insieme

Volley femminile - l’Italia sconfigge la Cina Under 23 in amichevole : Sorokaite - Alberti e Pietrini firmano il bis : L’Italia ha sconfitto la Cina Under 23 per 3-1 (25-20; 20-25; 25-22; 25-19) nella seconda amichevole giocata a Cavalese. Le azzurre hanno replicato il successo ottenuto ieri sempre contro le giovani asiatiche ma questa volta non è stato necessario il tie-break per regolare la compagine avversaria, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno offerto una prestazione nel complesso convincente a parte il passaggio a vuoto avuto nel secondo set ...

Pallavolo - la Nazionale femminile sorride : battuta in amichevole l’U23 della Cina con il punteggio di 3-2 : Le ragazze di Mazzanti superano al quinto set la selezione U23 cinese, regalando buone sensazioni al ct azzurro Nella prima uscita stagionale la Nazionale italiana femminile ha battuto in amichevole l’under 23 cinese 3-2 (17-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-7). Dopo due settimane di allenamenti, Davide Mazzanti ha così potuto vedere all’opera le proprie ragazze, che dopo un primo set negativo hanno preso in mano il pallino del gioco ...

