Astronomia | tempeste di polvere sul Polo Nord di Marte | le immagini della sonda Mars

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) LaExpress dell’Agenzia Spaziale Europea ha catturato le foto deldiavvolto dadi. In particolare, lesono 8 e sono state registrate tra il 22 maggio e il 10 giugno. Le, formate e dissipate nell’arco di tre giorni, dasi disperdono verso l’equatore e verso i grandi vulcani spenti Elysium Mons e Olympus Mons. Nellegallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, lesi stagliano con il loro colore marrone e la loro forma a spirale sul bianco del ghiacciocalotta polare. In particolare, si vede l’evoluzione di treche si sono sviluppate, rispettivamente il 22 maggio, il 26 maggio e tra il 6 e il 10 giugno. In quest’ultimo caso, le telecamere hanno osservato la tempesta durante tutta la sua evoluzione mentre si spostava verso l’equatore. Le ...

LucaCasalenuovo : Il Gps europeo batte quello americano nelle tempeste solari - Spazio & Astronomia - -