Vulcano Stromboli | ancora incendi dopo l' eruzione

Stromboli - elicottero della Guardia Costiera monitora il Vulcano : Emergenza quasi rientrata a Stromboli, dove la situazione sta tornando lentamente alla normalità, dopo le violente esplosioni che hanno causato anche la morte di un 35enne. L'attività del vulcano è strettamente monitorata, le immagini dall'elicottero della Guardia Costiera. (Lapresse) Redazione ?

Esplosione Stromboli - INGV : il Vulcano “è sorvegliato speciale - allerta gialla” : “Lo Stromboli è ancora in disequilibrio“, i “tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti” e la “Protezione civile nazionale ha elevato l’allerta a ‘giallo’” e per precauzione il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha disposto il divieto di escursioni: lo ha reso noto Eugenio Privitera direttore dell’Osservatorio etneo e dell’INGV di ...

Quello che sappiamo del Vulcano Stromboli : (foto: Getty Images) Mercoledì 3 luglio il mondo si è ricordato di Stromboli: l’eruzione straordinaria e la tragica morte di un turista hanno riacceso l’attenzione su per questo gigante capriccioso del Mediterraneo. Che ora forse ci fa un po’ più timore, ma che in fin dei conti è lì (ed è attivo) da circa 200mila anni. Ciò che è successo, hanno sottolineato gli esperti dell’Ingv, è stato sì un evento eruttivo non comune per questa tipologia di ...

"Il cielo di Stromboli è differente". Chi era Massimo - che amava il mare ed è rimasto vittima del Vulcano : Massimo Imbesi era in compagnia di un amico brasiliano, quando l’eruzione dello Stromboli li ha sorpresi mentre stavano facendo un’escursione in località Punta dei Corvi, a Ginostra. Lui non ce l’ha fatta. È morto per cause ancora da accertare. L’amico è stato recuperato invece dai soccorritori. Il corpo di Massimo è stato trasportato a Milazzo, dove viveva. Lo ha disposto la magistratura ...

"Il cielo di Stromboli è differente". Chi era Massimo - che amava il mare ed è rimasta vittima del Vulcano : Massimo Imbesi era in compagnia di un amico brasiliano, quando l’eruzione dello Stromboli li ha sorpresi mentre stavano facendo un’escursione in località Punta dei Corvi, a Ginostra. Lui non ce l’ha fatta. È morto per cause ancora da accertare. L’amico è stato recuperato invece dai soccorritori. Il suo corpo è stato recuperato e portato a Milazzo, dove viveva. Lo ha disposto la ...

Stromboli - l'elicottero sorvola il Vulcano : l'elicottero della polizia sorvola l'isola di Stromboli, dove ieri ha eruttato il vulcano. Cenere e fumo avvolgono l'area attorno alla montagna. (Polizia di Stato) Redazione ?

Stromboli - l'annuncio fatale di Massimo morto sul Vulcano : «Domani vado a scalare» : Stromboli (Me) «Domani vado a scalare lo Stromboli». Così agli amici Massimo Imbesi, 35 anni, residente a Milazzo ma originario di Pace del Mela dove la sorella gestisce un bar....

Stromboli il giorno dopo l'eruzione : ultimi focolai sul Vulcano. FOTO : Stromboli il giorno dopo l'eruzione: ultimi focolai sul vulcano. FOTO dopo le esplosioni di mercoledì, la situazione è rientrata nella norma. Registrate alcune piccole scosse di assestamento. Vigili del fuoco e canadair ancora in azione per spegnere i roghi. L'isola si è risvegliata coperta da detriti e pomice ...

Stromboli - l’alba sul Vulcano dopo l’eruzione : alte colonne di fumo si alzano dal cratere. Il video dall’alto : Immagini girate da un elicottero della polizia che ha sorvolato il vulcano Stromboli. Il vulcano ha eruttato nel pomeriggio del 3 luglio. All’indomani dell’eruzione, dal cratere si alza ancora un’alta colonna di fumo bianco. Stromboli, esplosioni nel cratere del vulcano. Sindaco: “Turista morto durante escursione”. Persone si tuffano in mare ...

Stromboli - Mario Tozzi : "Vulcano amico ma questa volta i gas sono sfuggiti al nostro controllo" : "Stromboli è un vulcano amico che ha piccole fontane di lava in superficie molto spettacolari. Che però può avere queste esplosioni", spiega il geologo Mario Tozzi in collegamento con Agorà estate su Raitre, "quindi quando l'attività cresce e il gas nella camera magmatica aumenta, di solito lo sappi

A Stromboli è l'inferno. Esplode il Vulcano : un morto e turisti in fuga : Andrea Cuomo Fumo alto 3 chilometri e roghi. Vittima un escursionista. "Evento tra i più forti di sempre" Un boato, poi dopo trenta secondi un altro. E dopo qualche minuto ecco una colonna di fumo piantato come con un chiodo contro il cielo. Quindi una pioggia di fuoco a trasformare il paradiso in inferno. Paura. E anche morte. È stato un pomeriggio sconvolgente per Stromboli, l'isola vulcanica più settentrionale e più orientale ...

Stromboli - le prime immagini del Vulcano stravolto dopo l’esplosione : il VIDEO della Polizia dall’elicottero : Stromboli è stravolto. Il costone della Sciara del Fuoco ha cambiato conformazione dopo l’esplosione che alle 16:46 di oggi ha ucciso un escursionista, ferito un altro ragazzo che era con lui e mandato le isole Eolie nel panico. Migliaia di turisti sono scappati, e Ginostra è rimasta senza luce e gas per gli incendi innescati dal violento parossismo. Impressionanti le immagini aeree girate dalla Polizia dopo l’esplosione: Stromboli, ...

Erutta lo Stromboli - forti esplosioni sul Vulcano : escursionista morto e un ferito : Un escursionista morto e uno ferito a Stromboli è il bilancio a seguito delle esplosioni del vulcano con lancio di lapilli registrata nel pomeriggio

Stromboli - un morto e un ferito alle isole Eolie : “esplosione del Vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’inferno” [FOTO e VIDEO] : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...