Upas | episodio del 9 luglio | Vittorio non riesce a dimenticare Anita

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai tre, intitolata "Un posto al sole" e che vede altre novità nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5292 in onda sul piccolo schermo martedì 9alle ore 20:45 fanno notare che proseguiranno i problemi per(Amato D'Auria). Il ragazzo dovrà fare i conti con le intromissioni derivanti dall'atteggiamento provocante di, che non ha intenzione di rinunciare all'amore nutrito nei confronti del giovane Del Bue. Il figlio di Guido stanco delle intromissioni di Assunta L'ex fidanzata del figlio di Guido (Germano Bellavia) si impegnerà per far cambiare idea al radiofonico in merito alla decisione presa dopo il loro ultimo incontro. Il figlio di Assunta si sentirà stressato e confuso per via del comportamento assunto dae si vedrà costretto a fare una scelta ...

infoitcultura : Upas, episodio giovedì 4 luglio: Leonardo vuole ottenere il perdono di Serena - infoitcultura : Upas, episodio del 5 luglio: Angela è in crisi con Franco - Amarino257 : Mi ha ricordato l'episodio di Archer (serie sottovalutatissima) dove fanno sparire il primo ministro italiano #upas -