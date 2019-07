Stromboli | il parossismo ha generato un piccolo tsunami e la nube piroclastica è arrivata

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) A seguito degli eventi che si sono verificati sul vulcano di, l’INGV ha emesso un nuovo aggiornamento sui fenomeni in corso, che riportiamo integralmente. A partire dalle ore 14:46:00 UTC (tutti i tempi riportati sono UTC), si è verificata una sequenza parossistica che ha interessato la terrazza craterica dello. L’inizio del fenomeno è stato preceduto da un’intensificazione dell’attivitàana a carico di una bocca eruttiva attiva nell’area centro-meridionale (S2) e due nell’area settentrionale (N1 e N2) e dell’attività di spattering a due bocche situate nell’area centro-meridionale (S1 e C). Alle ore 13:59:00 un’esplosione dall’area centro-meridionale genera anche un trabocco lavico che si riversa nella parte alta della Sciara del Fuoco. Dalle 14:43:10, inizia il trabocco lavico da tutte le bocche attive all’interno della terrazza craterica; in particolare ...

