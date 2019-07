Piacere femminile | 5 miti da sfatare

dilei

(Di giovedì 4 luglio 2019) Si parla molto di, di zone erogene e di orgasmo, nonostante ciò questo tema ancora oggi è poco conosciuto, anche a causa di alcuni. Come accade spesso con il sesso infatti intorno alsono nate alcune leggende che sono davvero difficili da. Scopriamole insieme, per affrontare meglio il rapporto con il partner e vivere liberamente la sessualità. Alle donne non piace il sesso – Nulla di più falso! Sono tante le persone convinte che gli uomini abbiano un desiderio molto più forte delle donne. In realtà si tratta di una bugia. Anche noi pensiamo a fare l’amore durante il giorno, semplicemente non lo diciamo, ce lo teniamo per noi e non condividiamo quello che ci è venuto in mente con battute o reazioni fisiche evidenti. Il sesso d’altronde significa prima di tuttoed è qualcosa che diverte non solo gli uomini, ma ...

vespergeist : RT @jeannetmodi: Sì sono molto favorevole alla solidarietà femminile ma il fatto che una ti debba piacere a prescindere in quanto donna coz… - leaf_0 : RT @jeannetmodi: Sì sono molto favorevole alla solidarietà femminile ma il fatto che una ti debba piacere a prescindere in quanto donna coz… - jeannetmodi : Sì sono molto favorevole alla solidarietà femminile ma il fatto che una ti debba piacere a prescindere in quanto do… -