Parma | lunedì si va in ritiro | e c’è un nuovo acquisto | Vincent Laurini

(Di giovedì 4 luglio 2019) La splendida cornice altoatesina di Prato allo Stelvio ospiterà ilestivo delCalcio 1913, dall’8 al 21 luglio. I Crociati hanno scelto ancora una volta la Val Venosta come sede di preparazione, con in programma un’amichevole probabilmente contro una rappresentativa locale e la presentazione della squadra nel centro di Prato. L’Alto Adige porta bene, vista la tranquilla salvezza raggiunta nella stagione da poco conclusa, tanto da ripetere l’esperienza anche nell’allestimento della prossima. L’incantevole scenario venostano permette di lavorare in assoluta tranquillità e rilassatezza, il modo migliore per porre le basi di una stagionee, magari raggiungendo il traguardo di finire nella parte sinistra della classifica. Bruno Alves e soci potranno godersi anche il sontuoso contorno una volta terminate le sudate in campo, la Val Venosta è meta di vacanza, presenta ...

