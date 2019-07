LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 6-5 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | il romano conquista il

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Arriva il primo doppio fallo del set di, momento di tensione per l’Italiano 15-15 Gran passante disull’attacco di dritto di, che deve rimanere concentrato 15-0 Ace centrale di!!! E ARRIVA IL BREAK!!! Risposta di dritto notevolissima diche si porta avanti sul 6-5 nel 2° set e potrà servire per far suo anche questo parziale 15-40 DUE PALLE BREAK!! Ottima risposta in slice die passante di dritto incrociato risolutivo 15-30 CHE PUNTO!!! Volée in tuffo dicon il dritto e molto bravo il cipriota. Niente da fare per0-30 Ancora doppio fallo diche si prende un grande rischio in questo caso 0-15 Doppio fallo di5-5 nel secondo set tra. Incredibile l’azzurro in battuta. Ora il cipriota al ...

