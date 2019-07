Droga | auto d’oro | ereditiere in fuga | pazzie e vite inquiete  dei rampolli del Golfo

Ravenna : abbandonarono 19enne in overdose in auto - 15 anni all’amica che gli passò la Droga : Per quattro giovani è arrivata la condanna per omicidio volontario, con dolo eventuale, per avere abbandonato lo studente 19enne Matteo Ballardini, in overdose da metadone, deceduto dopo diverse ore di agonia in un’auto lasciata in un parcheggio a Lugo (Ravenna). La pena più pesante per Beatrice Marani, 15 anni e 4 mesi.

Andrés Escobar - 25 anni fa l’autogol che fece scoprire al mondo i legami tra il calcio colombiano e i cartelli della Droga : Gli scarpini neri appena macchiati dall’erba. I calzettoni rossi che arrivano fin sotto le ginocchia. Le gambe nude, sudate, avvolte da un paio di pantaloncini blu e la maglietta gialla, con il numero 2 stampato sul petto. Sono i Mondiali del 1994 e disteso a terra, con le mani che gli coprono il viso, c’è Andrés Escobar Saldarriaga. Indossa la divisa della Nazionale colombiana e ha appena segnato, ma nella porta sbagliata. Questa è ...

In auto con Droga a bordo : due persone in manette per spaccio cocaina : Roma – Un 32enne romeno e due italiani, di 52 e 22anni, uniti per lo spaccio: arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno dato vita ad un mirato servizio di osservazione e pedinamento nei confronti dei pusher che hanno controllato tra Valmontone e Artena a bordo ...

GF - Francesca De André sull'ex Giorgio : 'Forse è andato in auto per Drogarsi' : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di Francesca De André e della reazione che ha avuto dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato. Durante una pausa pubblicitaria, la concorrente del Grande Fratello ha fatto un'ipotesi scioccante sul motivo che potrebbe aver spinto Giorgio Tambellini a rifugiarsi in macchina con una ragazza mora qualche sera fa: secondo la genovese, il suo ormai ex compagno potrebbe aver fatto uso di ...

«Siamo a 220 km - ci aspetta la Droga» : la diretta choc - poi lo schianto travolti dalle auto in arrivo : MILANO La macchina lanciata a 220 all'ora in autostrada, sabato notte, sotto la pioggia. Senza paura, né senso del limite. Una prova estrema da mostrare a tutti, con un video in rete che...

Incidente Modena - due morti. Il video choc prima dello schianto : «Andiamo a 200 all'ora - ci aspetta la Droga». Falciati da un'auto : Due ragazzi, due amici, sono morti stanotte in un Incidente sull'autostrada A1 tra Modena Nord e Modena Sud. Le vittime sono Luigi Visconti, 39 anni originario di Napoli, e Fausto Dal Moro, 36...

Sesso - Droga e autonomie : che cosa divide ora M5s e Lega : Il premier Giuseppe Conte è impegnato in un vertice europeo in Romania, dove tra l'altro si comincia a discutere sulle future nomine per il dopo-Juncker, con l'Italia che punta ad ottenere un commissario importante. Ma sul fronte interno non si abbassa la tensione tra gli alleati di governo. "Basta minacciare sempre la crisi di governo. Vediamoci", l'invito di Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Anche nei giorni scorsi i mediatori hanno ...

