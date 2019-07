Carola Rackete | ' Forse dovrei emigrare in Australia' | Salvini | ' Ti pago il biglietto'

Sea Watch - Carola Rackete e un futuro già scritto. Senaldi : "Dove ci ritroveremo la Saviano in gonnella" : Robe da matti. Ci mancava solo la beatificazione. La decisione del Gip che scarcera Carola trasforma la piratessa tedesca in una santa guerriera. Chissà come gode e come se la ride alle nostre spalle grazie al magistrato umanitario di Agrigento. Fortunata lei, che la giustizia non è uguale per tutti

Carola Rackete - Feltri a Mughini : "Non è neppure tanto affidabile" : Caro amico Mughini, hai scritto un libro meraviglioso sui Cretini di sinistra che ha fatto nascere in me una grande ammirazione per te. Sono sedotto dalla tua intelligenza e arguzia. Per quanto riguarda la questione in ballo non hai tutti e torti e neppure tutte le ragioni. Carola suscita in me sent

C'è stato un botta e risposta tra Salvini e Bonafede sulla liberazione di Carola Rackete : La decisione del Gip di Agrigento di non convalidare l'arresto di Carola Rackete ha innescato un botta e risposta tra il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e quello dell'Interno, Matteo Salvini. Al Guardasigilli non è piaciuto l'attacco sferrato dal leader della Lega che ha definito quella del magistrato una decisione politica. Il titolare del Viminale ha anche invitato il giudice a togliersi la toga e a candidarsi (con la sinistra). ...

Sea Watch - Carola Rackete e l'ira del finanziere : "Lei eroina - noi delinquenti. Così non si può andare avanti" : "Il mondo al contrario. Chi viola la legge diventa un'eroina e chi ha difeso la patria tra un po' passa per delinquente. Sono molto amareggiato". Uno dei finanzieri in servizio a Lampedusa commenta Così la decisione del Gip di Agrigento di non convalidare l'arresto della capitana Carola Rackete, che

La libertà di Carola Rackete e l'Europa di David Sassoli : Parole ben pesate e concetti giuridicamente perfetti. Salvini si mette contro la magistratura, pensando forse di poter approfittare di un momento di sbandamento per le note vicende. Non è detto che finisca bene. Gli argomenti comunque sono allo stesso tempo risibili e anticostituzionali, mentre lo

Ong sostengono Carola Rackete : "Se necessario agiremo come Sea Watch" : Ong sostengono Carola Rackete: "Se necessario agiremo come Sea Watch" Conferenza stampa congiunta delle organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo: “agiremo come ci impone la legge del mare. Il decreto sicurezza bis non ha prodotto risultati concreti, le migrazioni continuano” Parole ...

Carola Rackete libera : ecco perché il gip di Agrigento l'ha rilasciata : Carola Rackete libera: ecco perché il gip di Agrigento l'ha rilasciata La motovedetta speronata dalla comandante non poteva essere considerata “nave da guerra” mentre la resistenza a pubblico ufficiale era “giustificata” dalla necessità di “adempiere a un dovere”: queste le ragioni per cui la comandante della Sea Watch è stata ...

8 marzo tutti i giorni! Emma Marrone criticata ancora per la difesa di Carola Rackete : Emma Marrone ha risposto alle molteplici critiche giunte sui suoi profili social, da parte di chi le contesta di aver preso le difese della capitana della Sea watch 3. Continua a dividere l'opinione pubblica il caso della Sea watch 3 approdata nel porto di Lampedusa. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, ha rimesso in libertà Carola Rackete, la capitana della Sea watch 3 per la quale erano stati inizialmente disposti gli ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete non deve essere espulsa : i pm ancora una volta contro Matteo Salvini : Tutto come - ampiamente - previsto. La Procura della Repubblica di Agrigento, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella, hanno negato il nulla osta all'allontanamento del comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Dopo la firma di ieri, martedì 2 luglio, del prefetto

Carola Rackete non potrà lasciare l’Italia fino al 9 luglio - ha deciso la procura di Agrigento : La procura di Agrigento ha negato il nulla osta al provvedimento di espulsione per Carola Rackete emesso martedì dalla prefettura. La procura ha deciso che Rackete, la comandante della Sea Watch 3, non potrà lasciare l’Italia fino a che non

Sea Watch - cosa dice la gip di Agrigento su Carola Rackete : Nessun reato, la capitana: «ha agito nell’adempimento di un dovere» sui salvataggi in mare. «Nessun obbligo derivante dalle direttive ministeriali». «Il fatto va valutato alla luce di ciò che lo precede»

Altro schiaffo a Salvini : per la procura - Carola Rackete non può essere espulsa dall’Italia : Dopo la decisione del GIP di Agrigento, che non ha convalidato il fermo di Carola Rackete, la procura di Agrigento ha negato il nulla osta per l'allontanamento della capitana della Sea Watch dall'Italia, disposto dal prefetto. Dovrà restare qui in attesa dell'interrogatorio cui sarà sottoposta dalla procura per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Continua a leggere

Carola Rackete libera - in Italia fino al 9 luglio. Salvini : per gip vale più un migrante di un finanziere : La comandante della Sea Watch Carola Rackete ha lasciato nella notte l'abitazione di Agrigento dove è stata ospitata per due notti in attesa della decisione del gip arrivata nella tarda...