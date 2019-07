20 anni fa primo trapianto di fegato all' Ismett | congresso a Palermo

Vent’anni fa primo trapianto di fegato all’Ismett - congresso a Palermo : Sono passati 20 anni dal primo trapianto di fegato eseguito in Sicilia, all’Ismett Irccs di Palermo: oggi sono 1.227 gli interventi portati a termine su adulti e bambini, di cui 138 da donatore vivente. Numeri che posizionano l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione tra i principali in Europa per volumi di attività, qualità, innovazione e ricerca. Di questo e di altri temi, dalla ricerca ai prossimi ...

F1 - Antonio Giovinazzi conquista il primo punto : rotto il digiuno italiano - durava da 9 anni : Antonio Giovinazzi si è finalmente sbloccato e ha conquistato il primo punto nel Mondiale F1 2019, il pugliese è riuscito a schiodarsi dallo scomodo zero dopo nove gare grazie al decimo posto ottenuto nel GP d’Austria che è andato in scena nel weekend. L’alfiere della Alfa Romeo Sauber sta pian piano prendendo le misure alla massima categoria automobilistica e negli ultimi appuntamenti è cresciuto gradualmente sia in qualifica che in ...

Kit Harington e il primo anniversario con Rose Leslie dopo il rehab : «Insieme sono felici» : Kit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieI ragazzi stanno bene. Da quando Kit Harington ha lasciato il rehab, sta trascorrendo del «tempo di qualità» con la moglie Rose Leslie. L’attore aveva scelto di farsi ricoverare in una struttura per «per lavorare su alcune questioni personali» ...

Wimbledon – Andrea Arnaboldi non va oltre il primo turno - Karlovic lo annienta in tre semplici set : Il tennista italiano non può nulla al cospetto del croato, che si impone in scioltezza con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 Andrea Arnaboldi non supera il primo turno di Wimbledon, il tennista italiano infatti cede di schianto a Ivo Karlovic. Il croato si impone con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco, accedendo così al turno successivo. Niente da fare per il 31enne di Cantù al cospetto degli ace del ...

Ripresa la caccia commerciale alle balene in Giappone dopo 30 anni : ucciso il primo esemplare : dopo l'abbandono della Commissione internazionale per la caccia alle balene (IWC) avvenuto alla fine dello scorso anno, il Giappone ha ripreso ufficialmente la caccia commerciale alle balene. Erano 30 anni che i cetacei misticeti venivano uccisi in nome della "ricerca scientifica". Durante l'uscita inaugurale delle baleniere è stata massacrata una balenottera minore; entro la fine dell'anno potranno essere uccise fino a 227 balene.

Maserati – 50 anni dalla prima Coupè Indy : la Casa del Tridente celebra l’anniversario dal primo esemplare [GALLERY] : Maserati celebra il 50° anniversario della consegna del primo esemplare della coupé Indy Il primo luglio 1969 è una data importante nella storia di Maserati in quanto la prima Indy, destinata ad un cliente, lasciava la storica sede della Casa del Tridente in via Ciro Menotti 322 a Modena per essere consegnata in Svizzera. La vettura venne spedita all’allora importatore di Maserati “Martinelli e Sonvico” a Chiasso. Dopo pochi giorni la ...

Paola Di Benedetto - primo anniversario con Federico Rossi : Soffiata la prima candelina: Fede di Benji e Fede e Paola di Benedetto hanno festeggiato il primo anniversario come coppia. Il cantante e la Madre Natura di Ciao Darwin, dopo i primi pettegolezzi su un loro presunto flirt, hanno annunciato ormai più di qualche mese fa l'ufficialità della loro relazione, che nel corso del tempo ha vissuto alti e bassi, rimanendo però sempre piuttosto stabile.A metà febbraio, infatti, i loro seguaci su ...

Batman - 30 anni dal primo film di Tim Burton. Cosa è invecchiato bene e cosa no : Il 23 giugno 1989 usciva nella sele americane Batman di Tim Burton, il primo film cinematografico dedicato al cavaliere oscuro e uno dei primi cinecomic dell’era moderna. A 30 anni di distanza è interessante osservare questo prodotto, che è contemporaneamente un film commerciale di grandissimo successo e un’opera in cui già si scorgono molti di quelli che saranno i tratti distintivi di un Autore, oggi universalmente riconosciuto (e francamente ...

Il nuovo primo ministro britannico sarà uno tra Boris Johnson e Jeremy Hunt : Da sinistra, Boris Johnson (foto: Peter Summers/Getty Images) e Jeremy Hunt (foto: Chris J Ratcliffe/Getty Images) Da qualche settimana nel Regno Unito il tema principale non è più la Brexit ma la corsa per la leadership nel partito conservatore che si è aperta ufficialmente con l’annuncio delle dimissioni della premier Theresa May, il 24 maggio scorso. In gioco non c’è solo il destino di un partito, che alle ultime elezioni europee ...

Il party per il primo anniversario del Bvlgari Hotel Shanghai : Il primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiIl primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiIl primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiIl primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiIl primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiCompie un anno un Hotel che è punto di riferimento dell’ospitalità di lusso a Shanghai: il Bvlgari Hotel Shanghai, sesto e ultimo Hotel inaugurato da Bvlgari sulle rive dello storico Suzhou Creek. IL party Un ...

Dylan Sprouse e Barbara Palvin hanno festeggiato il loro primo anniversario con due romanticissimi post : <3 The post Dylan Sprouse e Barbara Palvin hanno festeggiato il loro primo anniversario con due romanticissimi post appeared first on News Mtv Italia.

La Ferrari trionfa a Le Mans e celebra i 70 anni dal primo successo : La Ferrari vince per la 36° volta la 24 Ore di Le Mans, con la vettura #51 di AF Corse guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra. Per la Casa di Maranello è la vittoria di classe numero 27 che si va a sommare alle nove assolute, la prima arrivata proprio 70 […] L'articolo La Ferrari trionfa a Le Mans e celebra i 70 anni dal primo successo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Jannik Sinner eliminato nel primo turno delle qualificazioni. L’azzurrino ko in tre set contro Sousa : Deve subito salutare Halle (Germania) il nostro Jannik Sinner. L’azzurrino (n.219 del mondo), inserito nel tabellone delle qualificazioni, non ha superato l’ostacolo del primo turno rappresentato dal portoghese Joao Sousa (n.71 del mondo), che si è imposto con il punteggio di 6-7 (6) 6-3 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match molto lottato in cui la maggior esperienza del lusitano ha finito per fare la differenza ...

La storia di Kara e Jeanine ! Veterano 98enne ritrova il suo primo amore dopo 75 anni : Un Veterano americano ha ritrovato il suo primo amore all’età di 98 anni, in occasione del ritorno in Normandia, dove è stato chiamato, per raccontare le sue esperienze da soldato in un documentario. Kara Troy Robbins, questo il suo nome, aveva conosciuto Jeanine Ganaye nel 1944, frequentandola solo per alcuni mesi, ritrovandola dopo 75 anni. L’ha riconosciuta grazie a una foto gelosamente conservata fin da allora, e tramite il prezioso aiuto ...