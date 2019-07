Sul Lago di Como con una moto da cross | Luca Colombo tenta il record mondiale di velocità

E-Way - Sul Lago di Garda il car sharing con le Renault Zoe : A partire dal prossimo mese di agosto, la Garda Uno darà il via al progetto di car sharing E-Way a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia. Sarà possibile noleggiare otto Renault Zoe, a cui in seguito si aggiungeranno altrettanti scooter elettrici e un van elettrico per disabili: sono previste quattro stazioni a Desenzano, Padenghe, Salò e Peschiera.Energia da fonti rinnovabili, punti di ricarica già presenti. I veicoli sono alimentati ...

Caldo record Sulle Alpi : spunta un lago azzurro Sul Monte Bianco per lo scioglimento della neve : Il Caldo eccezionale che sta interessando l'Europa centro-occidentale e il Nord Italia sta abbattendo numerosi record di temperatura sia in quota che al suolo (leggi qui la notizia del record...

Flood - spettacoli e divertimento Sul Lago per un inizio d’estate da sogno : Si entra in una settimana caldissima, e non solo per le previsioni meteo: torna infatti l’atteso appuntamento con il Flood

Malagò festeggia Milano-Cortina grande riSultato - ora resto al Coni : Malagò festeggia Milano-Cortina grande risultato, ora resto al Coni."Sono molto emozionato, e' un risultato importantissimo non solo per me

Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina/ Malagò eSulta : 'Ha vinto Italia intera' : Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina: la decisione del Cio a Losanna premia la candidatura Italiana, le parole di Malagò, Sala e Zaia.

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Sono molto emozionato - un grande riSultato per tutta l’Italia” : Le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina, la candidatura italiana ha avuto la meglio sulla proposta svedese di Stoccolma e così i Giochi torneranno nel nostro Paese per la quarta volta (tre edizioni del ghiaccio e della neve, una estiva). Festa grande per Giovanni Malagò, il Presidente del Coni ha sempre creduto nelle potenzialità di questo progetto e oggi può esultare al termine della votazione di Losanna. Il numero 1 ...

Gli Obama arrivano alla cena di gala a Laglio Sul Lago di Como : Riservatissimi per tutta la loro vacanza che è iniziata dalla Costa Azzurra ospiti di Bono Vox, gli Obama hanno poi soggiornato da George Clooney sul Lago di Como partecipando ad una cena di beneficenza. Barack Obama e famiglia continuano a godersi un periodo di riposo lontani dagli impegni lavorativi e come il mondo intero ormai conosce, sono stati ospiti di George Clooney e di sua moglie Amal nella sua splendida villa sul Lago ...

