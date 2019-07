Roma | Napoli e Palermo ultime in Europa per qualità della vita secondo il rapporto di

Se Sofia e Bucarest sono più vivibili di Roma e Napoli : Gianni Carotenuto Un rapporto realizzato da Confcooperative Habitat insieme al Censis boccia la qualità della vita di Roma, Napoli e Palermo. Infatti, chi vive in queste tre città si dice meno soddisfatto rispetto a chi abita a Sofia e Bucarest Roma, Napoli e Palermo peggio di Sofia e Bucarest nella classifica della qualità della vita percepita dai cittadini in termini di trasporti, pulizia e condizione delle strade. È quanto si ...

Corruzione - 5 arresti a Roma - c’è anche un giudice di Napoli : “Emersi contatti anche con clan camorristi” : Corruzione per l’esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, Corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione, favoreggiamento personale. Sono questi i reati per cui sono indagate cinque persone, tra cui un giudice del tribunale di Napoli, arrestate all’alba nell’ambito dell’operazione S. Gennaro, coordinata dalla Procura di Roma. Gli ...

La Roma rilancia per Veretout. L’offerta del Napoli al francese è più bassa : Dopo aver incassato il no da Barella, la Roma torna all’attacco per Veretout. Il Messaggero parla di un’offerta del club giallorosso al francese di 2,7 milioni a stagione più uno di bonus al raggiungimento della Champions. In pratica, se nei prossimi cinque anni i giallorossi dovessero chiudere sempre il campionato tra le prime quattro, Veretout incasserebbe 5 milioni. La proposta della Roma è superiore a quella del Napoli. Il club ...

Il Roma – Caiazza : “James grande calciatore - il Napoli non può farselo sfuggire” : Salvatore Caiazza giornalista del “Roma” é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul James Rodriguez giocatore vicino al Napoli: “Porterebbe esperienza internazionale, è uno che ha giocato In Spagna, Germania Francia e Portogallo, ha giocato tante gare importanti. Quando il Real Madrid lo ha acquistato ha sborsato 100 mln, al Bayern Monaco ha avuto degli alti e bassi ma la qualità resta. Ci ...

Emergenza rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

Kostas Manolas al Napoli - è ufficiale. La Roma lo saluta : "Ciao uomo dei sogni" : Ufficiale: Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Domenica sera, attraverso il proprio profilo Twitter, la Roma ha comunicato la cessione del difensore centrale greco a titolo definitivo: "Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso". Il club partenopeo ha versato nelle casse della

UFFICIALE – Napoli - ceduto Diawara alla Roma per 21 milioni di euro : il comunicato : Calciomercato Roma, Diawara arriva dal Napoli: il comunicato Calciomercato Roma Diawara| La Roma ha reso UFFICIALE l’acquisto di Amadou Diawara dal Napoli. Il calciatore si trasferisce ai giallorossi a titolo definitivo per circa 21 milioni di euro. Questo il comunicato dei capitolini. Il comunicato della Roma “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ...

Diawara alla Roma : plusvalenza di 19 - 3 milioni per il Napoli : Attraverso una notta apparsa sul proprio sito, la Roma ha comunicato l’ingaggio del calciatore Amadou Diawara. Il club giallorosso ha reso noto di aver «acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1997 dal Napoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 21 milioni di euro». «Con il giocatore – si […] L'articolo Diawara alla Roma: plusvalenza di 19,3 milioni per il Napoli è stato realizzato da ...

San Carlo di Napoli e Opera di Roma : i precari chiedono la procedura d’infrazione europea : precari in mobilitazione al Teatro San Carlo di Napoli e all'Opera di Roma per un decreto che dovrebbe intervenire sulla situazione dei lavoratori del settore spettacoli. In una lettera, i lavoratori hanno chiesto l'apertura della procedura d'infrazione contro il Governo italiano perché le nuove norme violerebbero le misure dell'Unione europea.Continua a leggere

Kostas Manolas passa dalla Roma al Napoli : Il difensore greco è stato scelto da Carlo Ancelotti per sostituire Raul Albiol, tornato in Spagna dopo sei anni in Italia

UFFICIALE – Manolas è del Napoli! Il comunicato della Roma - la cifra : La Roma ufficializza la cessione di Manolas al Napoli “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro”, riporta la Roma. “Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a ...

Napoli - è fatta con la Roma per lo scambio Manolas-Diawara : le cifre dell’operazione : Il club azzurro e quello giallorosso hanno chiuso per lo scambio che coinvolge Manolas e Diawara Lo scambio tra Roma e Napoli è finalmente chiuso, Kostas Manolas si trasferisce in azzurro mentre Diawara farà il percorso inverso. Tutto fatto tra i club, l’intesa raggiunta tra il greco e Giuntoli questa sera ha fatto il resto, sbloccando definitivamente l’operazione. Alberto PIZZOLI / AFP Stando a quanto riporta ...

Il Romanista : “Manolas sta firmando col Napoli” : Ancora novità sull’affare Manolas. Mentre tutto il popolo azzurro è in attesa del tweet che confermi il passaggio del greco al Napoli, Daniele Lo Monaco , giornalista del Romanista cinguetta. ”Da Montecarlo arriva la fumata bianca. Manolas sta firmando in questi minuti con il Napoli” Sarebbe fatta dunque dopo due giorni di trattative fortissime tra la Roma è il Napoli, si attende solo l’ufficialità. E il giornalista aggiunge con ...