Robert Plant canta ' Immigrant Song' dei Led Zeppelin dopo 23 anni

Robert Plant canta Immigrant Song dei Led Zeppelin dopo 24 anni (video) : Immigrant Song dei Led Zeppelin è un martello pneumatico, un'armata ostile che irrompe nelle casse dell'impianto con il suo grido di guerra e quelle terzine che fanno da marcia militare alla conquista di nuovi territori. Ascoltare questo brano storico dalla stessa voce che lo ha generato, diciamolo, fa sempre effetto. Robert Plant lo ha fatto per il pubblico islandese durante il live al Secret Solstice Festival di Reykjavík insieme ai suoi ...

Robert Plant ricorda John Bonham ma esclude una reunion dei Led Zeppelin : “Mi farebbe venire l’orticaria” : Dobbiamo rassegnarci: la storica reunion dei Led Zeppelin alla O2 Arena di Londra del 2007 è destinata a rimanere un evento più unico che raro. Lo ha ribadito nuovamente Robert Plant durante un'intervista a Planet Rock Magazine. In quell'occasione, è bene ricordarlo, la band di Immigrant Song aveva tenuto lo storico concerto per ricordare il produttore discografico Ahmet Ertegün e scopritore, tra l'altro, anche degli Yes. La vera sorpresa ...

Led Zeppelin : Robert Plant ammette a volte di aver avuto dei limiti : Ci sono coppie di artisti che possono vantare brani sensazionali, come John Lennon e Paul McCartney. Ma sicuramente anche Jimmy Page e Robert Plant rientrano nel novero delle grandi coppie artistiche che hanno scritto grandi cose insieme: di recente però il cantante dei Led Zeppelin è sembrato fare autocritica, ammettendo di non essere stato sempre impeccabile come avrebbe voluto. Nel corso di un'intervista a Planet Rock ha parlato della sua ...