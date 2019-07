Risolto un ‘cold case’ preistorico | le fratture di un cranio trovato in Transilvania

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) E’ un ‘cold case’ma comunque avvincente. In unfossile del Paleolitico sono evidenti i segni di una morte violenta avvenuta 33.000 anni fa nell’attuale. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Plos One dal gruppo internazionale di paleontologi di Romania, Grecia e Germania, coordinato dall’Universita’ tedesca Eberhard Karl di Tubinga. La parte superiore delpresenta una depressione e due, legate a un violento trauma subito dal nostro antenato, che gli è stato fatale. Per diverso tempo i paleontologi hanno tentato di risolvere il giallo, domandandosi cosa avesse provocato le, se un atto deliberato o un evento successivo alla morte. Gli autori dello studio hanno effettuato analisi al computer con tecniche diagnostiche come la tac, unite a simulazioni su 12 modelli diricostruiti ...

Amandolagian1 : @thrillernordico Come mai non lanciate il mio giallo, un cold case cuneese del 1994, un omicidio risolto ora con un… - mmolena69 : Gli inglesi con la parola 'cold' hanno risolto il problema del #caldo , beati loro.. -