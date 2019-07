Pronostico Dallas Vs DC United | Mls 05-07-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 3 luglio 2019)– DC, Mls, 18^ Giornata, Venerdì 5 Luglio 2019 ore 03.00/ DC/ MLS /– La diciottesima giornata di Mls potrebbe regalare la vetta del gruppo Eastern al DC, con la squadra della capitale che sarà impegnata sul campo dei, intenzionati a dimenticare la clamorosa sconfitta di Portland.Come arrivanoe DC/ DC/ MLS – Idi Luchi Gonzalez hanno mancato clamorosamente una grande occasione di poter compiere il salto in classifica, andando a perdere sul campo dell’ultima in classifica, ovvero contro i Portland Timbers per 1-0.Il DCdi Ben Olsen ha la grande occasione di ritornare in vetta alla classifica del gruppo East; dopo il pareggio per 1-1 contro Toronto, salvata dal solito Rooney, che ha trasformato il rigore del pari a tempo scaduto, gli ospiti non ...