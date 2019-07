Pd | LeU e M5s contro Mollicone Fdi | il deputato che aveva messo alla gogna le colleghe

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) RivoltaCameraildi Fratelli d’Italia, Federico, chesu Facebook alcuneparlamentari, bollandole per il loro dress code giudicato troppo “scollato”. “Rispettino l’Aula, non siamo al mare”,denunciato. Parole che hanno scatenato le proteste in Aula di diverse, compresa l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini. “Chieda scusa“, hanno rilanciato in coro da Pd, M5s e sinistra. “Non è il singoloche può sindacare sul decoro delle”, spiega Laura Boldrini, per poi aggiungere: “Credo che ognuno debba avere la possibilità di vestirsi come vuole, se ancora stiamo allare le scarpe e i vestiti delle donne vuol dire che siamo ancora nella mentalità in cui la donna deve apparire al meglio e secondo dei ...

