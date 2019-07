Napoli | i genitori di Diana | Donate il midollo per trapianto

Napoli - la bimba ferita in un agguato in strada lascia la rianimazione : ora può stare coi genitori : Noemi lascia il reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Santobono dove è ricoverata. La bimba di 4 anni ferita in una sparatoria lo scorso 3 maggio a Napoli è stata trasferita in un reparto dedicato all’assistenza riabilitativa post intensiva nel quale potranno essere ospitati anche i suoi genitori. La notizia è stata data dal quotidiano Il Mattino. Napoli, parla l’accusato ...

«Gabry Little Hero cerca un gemello genetico» : dopo Alex - Napoli di nuovo in piazza. Ecco l'appello dei genitori : La caricatura usata come foto profilo della pagina facebook creata dai suoi genitori lo raffigura con muscoli, tuta e mantello da supereroe a buon ragione. Perché Gabriele è un...

I genitori di Noemi : "Non cerchiamo vendetta e non lasciamo Napoli" : Parlano i genitori della bimba ferita nella sparatoria in pieno centro. Intanto emergono particolari inquietanti sull'uomo che ha sparato: Armando Del Re avrebbe

Noemi - ferita. La bimba ha riconosciuto i genitori. L'arcivescovo di Napoli : «Un miracolo - la porterò dal Papa» : «Quello che è avvenuto è un miracolo. Appena Noemi starà bene la porterò dal Papa». Così L'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine...

Mercato Napoli - incontro tra i genitori di Lozano e Ancelotti : ma il Psg incombe : Mercato Napoli, incontro tra i genitori di Lozano e Ancelotti: ma il Psg incombe Mercato Napoli Lozano| Continua a farsi avvincente la trattativa che dovrebbe portare Hrving Lozano al Napoli. Il talento messicano del Psv è un nome che ruota in orbita azzurra da ormai qualche mese e adesso, che ci stiamo avvicinando all’apertura del Mercato, si sta aprendo concretamente la tratttativa. Come riportato in coro sia dal Corriere Del ...

Morte genitori di Paolo Sorrentino/ 'Io salvo grazie al Napoli e a Maradona' : La Morte dei genitori di Paolo Sorrentino è un argomento tabù che pochi conoscono e che spiegherà al programma 'A raccontare comincia tu'.

Noemi - ferita durante sparatoria a Napoli/ I genitori 'Combatte come una leonessa' : Noemi, bambina di 4 anni ferita durante una sparatoria a Napoli. I genitori hanno fatto sapere che la piccola sta combattendo come una leonessa

Noemi - bimba ferita in sparatoria a Napoli/ Video - 'Genitori vogliono città diversa' : Nuovi esami sulla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita a Napoli da un colpo di pistola: resta grave ma stazionaria, visita di Sergio Mattarella.

Bimba ferita a Napoli - il sindaco de Magistris in ospedale : 'Genitori splendidi' : 'Nel tardo pomeriggio di oggi mi sono nuovamente recato all'ospedale Santobono. Ho parlato con i medici per gli ultimi aggiornamenti sulla piccolina ricoverata e mi ha fatto piacere restare a parlare ...