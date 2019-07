L' uscita di GRID è stata rinviata di un mese

eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019)di Codemasters, recentemente visto in azione in un video gameplay, era programmato per uscire neldi settembre, tuttavia il gioco racing arriverà con un po' di ritardo.Attraverso l'account Twitter ufficiale del gioco, apprendiamo chearriverà il prossimo 11 ottobre, anziché il 13 settembre.Al momento non sappiamo il motivo di questo rinvio, tuttavia Codemasters ha confermato che chi ha acquistato la Ultimate Edition otterrà lo stesso l'accesso con 3 giorni di anticipo (8 ottobre) e cherimane uno dei giochi di lancio si Stadia. Leggi altro...

