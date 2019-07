Layton' s Mystery Journey | Katrielle e il Complotto dei Milionari arriva su Switch per la

Layton Mystery Journey : Katrielle arriva su Nintendo Switch in Europa : Questo autunno gli appassionati di rompicapo afferreranno le proprie lenti di ingrandimento, i quaderni per gli appunti e i controller Joy-Con, per l’arrivo di Layton’S Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe su Nintendo Switch, in lancio l’8 novembre. I partecipanti al Japan Expo, evento in programma questo fine settimana in Francia, saranno i primi a poter provare il gioco, ...