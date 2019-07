huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’è ine il calo è interamente attribuibile alla popolazionena, che scende al 31 dicembre 2018 a 55 milioni 104 mila, 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Rispetto al 2014, la perdita dini è pari alladi una città grande(-677 mila). È quanto emerge dal Report dell’Istat sul bilanciodiffuso oggi.La popolazione residente inal 31 dicembre 2018 - afferma l’Istat - è inferiore di oltre 124 mila unità rispetto all’anno precedente. Si tratta del quarto anno consecutivo di diminuzione: dal 2015 sono oltre 400 mila i residenti in meno, un ammontare superiore agli abitanti del settimo comune più popoloso d’. Nello stesso anno si registrano un livello minimo di nascite, meno decessi e meno ...

ShooterHatesYou : Il lento declino dell'Italia, qual è il vero problema? - HuffPostItalia : Italia in declino demografico. In 4 anni scomparsa una città come Palermo - repubblica : #Istat: Italia in declino demografico per la prima volta in 90 anni -