ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Stanotte unmento ha colpito ildi detenzione deidi Tajoura, che si trova a est della capitale, mentre il governo italiano si ostina a ripetere che la Libia è un porto sicuro. Almeno 40 persone, quasi tutte di origini subsahariane, sono morte e i feriti sono circa un

mirto_bassoli : #Libia: #Haftar bombarda un centro per #migranti a #Tripoli, 40 morti! - Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: Libia: è di almeno 40 morti e 80 feriti il bilancio del raid aereo che ha preso di mira un centro di detenzione nei pressi… - ilfoglio_it : In Libia, Haftar bombarda un centro di detenzione per migranti: almeno 40 morti, un centinaio i feriti - di… -