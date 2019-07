GB | tragedia dell' immigrazione | uomo precipita dal carrello di un aereo in un giardino

tragedia in mare : turista annega sotto gli occhi dell'amico : Un tedesco di 36 anni è annegato nella zona tra la Conca e Lido Brin, a Brindisi. Inutili i tentativi di soccorso

Ragazzo morto alla Sapienza di Roma - gli organizzatori : "No a strumentalizzazione della tragedia" : I promotori della manifestazione legata alla Notte bianca, intervengono sul drammatico incidente costato la vita al 26enne. Codacons: "Tragedia annunciata"

Bimbo cade dalle scale - il riflesso della mamma evita la tragedia : Una donna si distrae al telefonino lasciando la mano al figlio che si sporge sulle scale e cade nel vuoto, quando con uno scatto e una presa repentina la madre riesce ad acciuffare la gamba del bambino. Claudio Carollo tragedia Bimbo ?

tragedia nel mondo della pallavolo - Monza in lacrime : Miguel Angel Falasca muore per arresto cardiaco : Miguel Angel Falasca, coach del Saugella Team Monza, è morto per arresto cardiaco nella mattinata odierna: il club ne ha dato il triste annuncio “E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca“. Con questo triste annuncio, il Saugella Team Monza annuncia la scomparsa del suo coach all’età di 46 anni. “Miguel ...

tragedia a Villarbasse : bimba muore investita dall’auto della madre nel cortile di casa : Secondo i primi accertamenti, l'auto guidata dalla donna stava facendo retromarcia. La bambina è sfuggita alla nonna che la...

Torino - tragedia in cortile; : bimba di 2 anni muore schiacciata dall’auto della mamma : Ancora incerta la dinamica della tragedia avvenuta a Villarbasse, in provincia di Torino. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia municipale.Continua a leggere

Toronto - Virginia Raffaele premiata per “Come quando fuori piove” : “Voi italiani in Canada vi siete levati prima della tragedia” : premiata a Toronto all’Italian Contemporary Film Festival per la serie tv “Come quando fuori piove” andata in onda la passata stagione su Canale 9, Virginia Raffaele non perde l’occasione di fare dell’ironia. “È la prima volta che vengo in Canada e sono molto felice, è come stare in America ma con il colesterolo a posto”, ha dichiarato l’attrice sul palco canadese davanti ad un teatro gremito di fan. La Raffaele ha poi continuato ironizzando ...

Sto tornando da vo! L’ultima telefonata ai familiari prima della tragedia : Il caso del 64enne Gianpaolo Bertuzzi aveva fatto parlare tutta Italia, arrivando a Chi L'ha Visto? Dopo essere scomparso all'improvviso. La sua auto abbandonata era nel porto di Ancona. Dopo due settimane, aveva deciso di tornare dalla famiglia, ma il mezzo è andato a fuoco a pochi chilometri da casa. Si era allontanato da casa senza dare nessuna spiegazioni, salvo poi contattare i suoi cari per far sapere che presto sarebbe tornato. Ma ...

tragedia all’Allianz Stadium : malore in campo durante il ritrovo annuale della famiglia Agnelli - un componente non ce l’ha fatta : Tragica scomparsa per la famiglia Agnelli: Clemente Ferrero de Gubernatis muore a seguito di un malore in campo all’Allianz Stadium malore in campo per Clemente Ferrero de Gubernatis oggi all’Allianz Stadium in occasione del ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Angelli: il 51enne, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Angelli, si è accasciato a terra mentre giocava a calcio. L’uomo è stato trasportato ...

“Doctor Sleep” - a 40 anni dalla tragedia dell’Overlook Hotel arriva il seguito di “Shining” : il trailer con Danny Torrance : A quasi 40 anni dalla tragedia dell’Overlook Hotel, quando un formidabile Jack Nicholson (Jack Torrance) impazzì e tentò di sterminare la famiglia, arriva Doctor Sleep, il sequel di Shining, tratto anch’esso dall’omonimo romanzo di Stephen King. Il protagonista è Danny Torrance (Ewan McGregor) che dovrà fare i conti coi fantasmi del passato e con quelli del presente. L’uscita, in Italia, è prevista per il 31 ...

Chernobyl batte tutti anche in digitale e gli influencer si catapultano sui luoghi della tragedia : La Chernobyl mania è esplosa e senza far danni questa volta, almeno non nel senso tragico del termine. La mini serie, che ha avuto il merito di raccontare quello che è avvenuto la notte dell'esplosione del reattore nella centrale russa, ha messo in moto una catena di eventi che ne stanno sottolineando il successo. Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come Chernobyl ha battuto, almeno in recensioni su Imdb, Game of Thrones e la cosa si è ...

Chernobyl serie tv/ Anticipazioni 10 giugno : Lyudmilla è il volto della tragedia : Chernobyl, Anticipazioni del 10 giugno 2019, in prima tv su Sky Atlantic. La relazione di un ingegnere non evita l'esplosione del reattore nucleare.

tragedia sulle montagne della Val di Fassa : base jumper si schianta e muore sul colpo : Tragedia sulle montagne della Val di Fassa in Trentino dove nel pomeriggio un base jumper di nazionalità britannica classe 1987 è morto perché, non riuscendo ad aprire la vela, è andato a schiantarsi contro le rocce per poi finire in un canalone di neve. L’incidente si è verificato durante il volo iniziato dalla vetta del Sass Pordoi sopra il paese di Canazei. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A lanciare l’allarme è ...

Juve - 34 anni fa la tragedia dell'Heysel : Sono passati 34 anni esatti dalla strage avvenuta presso lo stadio Heysel di Bruxelles. Qui il 29 maggio 1985 si sarebbe dovuta giocare semplicemente la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Una giornata di gioia che ben presto si trasformò in un incubo senza fine. La follia hooligans e la caduta del settore Z, provocarono la morte di 39 tifosi, di cui 32 italiani, e oltre 600 feriti. Una tragedia incancellabile nella storia del ...