Esplosioni e colate di lava e fuoco | Stromboli fa paura

agi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Torna a farelo, il vulcano attivo nell'arcipelago eoliano. Registrate violentedilungo la Sciara del. I lapilli 'sparati' dal cratere hanno provocato incendi nella zona dei canneti e colonne di fumo. In azione una squadra dei vigili delgiunta da Lipari. Alcuni turisti impauriti hanno trovato riparo a mare.

MediasetTgcom24 : Stromboli, esplosioni e colate laviche dal cratere: turisti in fuga #stromboli - Devabole : RT @danieledann1: ?? #Stromboli: Violente #esplosioni e colate laviche. Panico a #Ginostra con residenti in fuga e turisti che si sono lanci… - Frances48352404 : RT @danieledann1: ?? #Stromboli: Violente #esplosioni e colate laviche. Panico a #Ginostra con residenti in fuga e turisti che si sono lanci… -