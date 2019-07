È come se in Italia fosse scomparsa Palermo

L'Europa riconosce come adeguato lo sforzo fiscale dell'Italia. Ma aspetta i conti del 2020 : Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici ha comunicato in una conferenza stampa al termine della riunione del collegio dei commissari di oggi (mercoledì 3 luglio), la decisione della Commissione europea di bloccare la procedura di intervento per eccesso di deficit

Gli italiani sono 55 milioni - in calo dopo 90 anni. In 5 anni scomparsa una città come Palermo : Per la prima volta negli ultimi novant’anni l’Italia è in fase di declino demografico. A dichiararlo è l’Istat, nel Report sul bilancio demografico diffuso oggi, che afferma che la popolazione italiana è scesa a 55 milioni 104 mila: 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Dal 2014 al 2018, la popolazione è diminuita di 677mila persone: una perdita pari alla scomparsa di una città grande come Palermo. A causare il ...

Italia in declino demografico. In 4 anni scomparsa una città come Palermo : L’Italia è in declino demografico e il calo è interamente attribuibile alla popolazione Italiana, che scende al 31 dicembre 2018 a 55 milioni 104 mila, 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Rispetto al 2014, la perdita di Italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila). È quanto emerge dal Report dell’Istat sul bilancio demografico diffuso oggi.La ...

Eclissi solare totale 2019 - ci siamo : come e quando vederla in diretta streaming dall’Italia : Ormai ci siamo, mancano poche ore all'Eclissi solare totale 2019 che, in questo 2 luglio, vedrà la Luna oscurare il Sole per qualche minuto. Lo spettacolo si verificherà in Cile e in Argentina, ma anche noi dall'Italia possiamo godercelo in diretta streaming grazie ad alcuni siti, vediamo insieme quali e a che ora collegarci.Continua a leggere

come mettersi subito in contatto con un operatore Vodafone - TIM - Wind - Tre Italia ed Iliad : Ad oggi dovrebbe essere più facile riuscire a parlare con un operatore TIM, Vodafone, Wind, Tre Italia ed Iliad (giusto per citare le principali compagnie telefoniche operanti sul territorio nazionale), ma purtroppo non sempre è così. Riesce facile perdersi nei meandri delle voci guida, senza ottenere le informazioni desiderate. Per questo abbiamo deciso di darvi delle indicazioni dettagliate per abbattere i tempi di attesa, e facilitarvi un ...

Italia-Messico calcio - Universiadi 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 2 luglio si gioca Italia-Messico, match valido per il torneo di calcio maschile delle Universiadi 2019. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Arechi di Salerno per sfidarsi in un match già importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, la nostra Nazionale si presenterà con i favori del pronostico ma non potrà permettersi di sottovalutare un avversario sempre insidioso e ostico. I ragazzi di Daniele Arrigoni ...

Italia-Russia - Europei basket femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Gli Europei di basket femminile sono entrati nella loro fase più calda, quella ad eliminazione diretta. L’Italia scende in campo questa sera per il suo ottavo di finale contro la Russia. Una partita che vale tantissimo per le azzurre, che vincendo terrebbero vivo anche il sogno olimpico. Non è stata una prima fase facile per l’Italia. Dopo la vittoria con la Turchia, è arrivato un passo falso terribile con l’Ungheria, che ha ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Orari e come vederle in tv : L’Italia parteciperà alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre si sono brillantemente qualificate agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale e ora andranno a caccia di quel trofeo che non hanno vinto nemmeno quando si chiamava Grand Prix, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per puntare al successo anche se il ...

Eclissi solare 2019 : come e dove vederla dall’Italia : Domani, 2 Luglio 2019 si verificherà un’Eclissi solare totale: la totalità sarà visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. In Italia non sarà possibile ammirare dal vivo lo spettacolo, ma sono in programma diverse dirette streaming nel mondo per l’occasione, che ...

Italiani come noi - favorevoli a eliminare il contante? “Sì - così si combatte evasione” - “Ma commissioni troppo alte” : La proposta di eliminazione del denaro contante ciclicamente si riaffaccia nel dibattito pubblico. Di questa ipotesi abbiamo discusso con i cittadini in strada. Chi è abituato all’uso di bancomat, app e carte di credito in buona parte si dichiara disponibile al cambiamento: “Non vedo svantaggi, può essere un modo efficace per stanare evasori fiscali e criminali”. A un patto però, aggiungono alcuni: “Dev’essere ...

Italia-Brasile volley - Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Resta soltanto un ultimo appuntamento per la Nazionale italiana nella Nations League 2019 di volley maschile. Dopo le sconfitte rimediate contro Canada e Francia, la formazione allenata da Chicco Blengini ha dovuto abbandonare definitivamente le speranze di raggiungere la Final Six della prestigiosa competizione internazionale, un obiettivo che alla vigilia si pensava fosse comunque impossibile per il giovane gruppo azzurro considerate le ...

Italia-Slovenia basket femminile - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Terza partita, conclusiva del girone C, in arrivo per l’Italia agli Europei di basket femminile per quel che concerne l’edizione 2019. Di fronte c’è la Slovenia. Con il primo posto già assegnato all’Ungheria e la Turchia eliminata prima ancora di scendere sul parquet quest’oggi, a Italia e Slovenia spetta soltanto decidere l’ordine di chi andrà in seconda posizione e chi in terza nel raggruppamento. La piazza ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 oggi : orario d’inizio e come vederli in tv e streaming : oggi (domenica 30 giugno) si svolgerà la prova in linea dei Campionati Italiani 2019 di Ciclismo. I migliori corridori del Bel Paese si sfideranno su un impegnativo percorso di 227 km con partenza da Borgo Val di Taro e arrivo a Compiano. Il tracciato si articola su un un giro lungo di 47,3 km, da percorrere due volte, e poi sul circuito finale di 12,4 km, da percorrere 10 volte, cateterizzato dalla salita di Strela, che farà grande selezione in ...

Toti : "Forza Italia come il gambero Fa un passo avanti e due indietro" : "Mi sembra un andamento tipico del gambero, un passo avanti e due indietro". Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, intervistato da AffarItaliani.it, commenta così quanto sta accadendo all'interno di Forza Italia. "Una settimana fa il presidente Berlusconi sembrava aver... Segui su affarItaliani.it