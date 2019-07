Comandante Carola è in un posto segreto

Rackete,capitana della Sea Watch 3,è libera dopo che il gip non ha convalidato l'arresto."Non vedo l'ora di sentier mia madre",ha detto. Intanto è stata portata in un luogoper garantire la sua sicurezza visto che alcuni gruppi l'hanno contestata pesantemente davanti alla casa di Agrigento. Furioso il ministro degli Interni e vicepremier Salvini per questa decisione e annuncia l'accompagnamento coatto alla frontiera della.Di Maio: "Sorprende scarcerazione". Ma fino al 9 luglio dovrà rimanere in Italia.(Di mercoledì 3 luglio 2019)