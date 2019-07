Carola | la foto segnaletica sarebbe stata diffusa dall' Adnkronos

Retroscena sulla foto segnaletica di Carola Rackete : che ci fa un pensionato calabrese su un social network russo? : Carola Rackete nel momento dell’arresto (foto: Giovanni Isolino/Afp/Getty Images) Dietro il profilo di Giancarmine Bonamassa, accusato di essere stato il primo ad aver diffuso la fotografia dell’identificazione di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3, sul social network russo VKontakte, c’è un pensionato calabrese di sessant’anni. Questo è quanto ha scoperto Wired, grazie a un lavoro collaborativo che ha coinvolto anche esperti di ...

