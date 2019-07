Calciomercato Juventus | Dybala potrebbe diventare una contropartita per arrivare a Pogba

Calciomercato Juventus - Sessegnon ed Eriksen colpi per il 2020 : a parametro zero : La Juventus, dopo Ramsey e Rabiot, sta già monitorando i possibili acquisti a costo zero per l’estate del 2020.“powered by Goal”Una lista lunga, che ha fatto le fortune della Juventus di Conte prima e Allegri poi. Pirlo, Pogba, Coman, Llorente, Khedira, ed ora Ramsey e Rabiot. Quando si tratta di comprare campioni o giovani pronti a diventarlo a costo zero, i bianconeri sono sempre in prima fila. Con gli occhi già puntati al ...

Calciomercato Juventus: Paratici vuarda al mercato inglese Il mercato estivo della Juve è appena entrato nel vivo, ma Paratici, dopo aver chiuso i colpi Rabiot e Ramsey sul mercato degli svincolati di lusso, sta preparando già diversi assalti in vista dell'appuntamento delle scadenze di contratto che matureranno il 30 giugno 2020. Il nome principale è […]

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Buffon : domani le visite mediche : Gigi Buffon torna alla Juventus dopo una stagione passata a difendere i pali del Paris Saint-Germain: dopo le visite mediche di domani arriverà la firma su un contratto di un anno La notizia era nell'aria da diversi giorni, mancava solo la conferma Ufficiale: Gigi Buffon tornerà alla Juventus. Il club bianconero ha fissato nella giornata di domani le visite mediche, poi l'ex portiere e capitano bianconero tornerà a difendere i pali della ...

Calciomercato Juventus - domani le visite mediche di Buffon : il portiere torna in bianconero dopo una stagione : Calciomercato Juventus – Gianluigi Buffon sempre più vicino al ritorno alla Juventus. dopo una sola stagione il portiere tornerà a vestire bianconero. visite mediche previste domani al J Medical prima della firma sul contratto che lo legherà per un anno alla Juventus.L'articolo Calciomercato Juventus, domani le visite mediche di Buffon: il portiere torna in bianconero dopo una stagione sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato : la Juventus vorrebbe chiudere l'affare De Ligt in questa settimana : La Juventus dopo aver messo a segno i colpi Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Luca Pellegrini sta proseguendo il lavoro per regalare altri importanti rinforzi a Maurizio Sarri. Al momento Fabio Paratici sembra concentrato soprattutto sulla trattativa per arrivare a Matthijs De Ligt. La Juve, secondo Sky Sport, vorrebbe chiudere entro questa settimana la trattativa con l'Ajax per l'olandese: infatti, si starebbero definendo alcuni dettagli e in ...

Calciomercato Juventus : Higuain - Perin - Zaniolo tra le trattative aperte con la Roma : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in ...

Calciomercato Juventus news/ Il Bayern vuole Cancelo : pronti 60 mln - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus news: Ultime notizie 3 luglio. La squadra bianconera continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.

Calciomercato Juventus - piacerebbe il giovane McNeil del Burnley - prezzo 35 milioni : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con una strategia che sembra molto delineata da parte della dirigenza bianconera: affidarsi a giovani di qualità. A parte Ramsey (classe 1990), gli arrivi di Luca Pellegrini (classe 1999), di Rabiot (classe 1995), quello non ancora ufficializzato di Demiral (classe 1998) e quello probabile di De Ligt (classe 1999) dimostrano tale volontà dei bianconeri. L'investimento sui giovani prosegue ...

Calciomercato Juventus : da Trippier a Chiesa - i nomi dei possibili rinforzi : Sono giorni davvero caldi per il Calciomercato in casa Juventus. Nonostante siamo ancora agli inizi del mese di luglio, il club bianconero si è già mosso in anticipo per rinforzare la propria squadra. Già ufficiali gli arrivi a parametro zero di due campioni, i centrocampisti Rabiot e Ramsey, oltre a quello di Luca Pellegrini, terzino sinistro di belle speranze (che probabilmente andrà in prestito). Ma altre mosse paiono attendere il club ...

Calciomercato Juventus : de Ligt prossimo colpo - Icardi avrebbe scelto i bianconeri : Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Dopo la presentazione di Rabiot, si stringe il cerchio intorno a de Ligt che dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere e sta cercando la chiave per scardinare le ultime resistenze dell’Ajax mentre con il giocatore è già tutto fatto da tempo. Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi che secondo Tuttosport avrebbe già scelto i bianconeri nel caso in cui ...

Calciomercato Juventus Marchisio : il ritorno del Principe non è un sogno : Calciomercato Juventus Marchisio: torna il Principe? Da ieri pomeriggio Claudio Marchisio da ieri pomeriggio è un giocatore libero, dopo aver rescisso il proprio contratto con lo Zenit di Pietroburgo. Da svincolato potrà accasarsi ovunque: basta e avanza, tutto ciò, per far sognare al popolo bianconero un ritorno a Torino che avrebbe del clamoroso. Calciomercato Juventus […]

Calciomercato Juventus : Ronaldo centravanti - gli altri 9 sarebbero tutti in vendita : Il Calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo anche in uscita. Maurizio Sarri ha deciso di puntare tutto su Cristiano Ronaldo e su di lui costruire l’attacco e, forse, tutta la squadra della sua prima avventura in bianconero. Una bella notizia per il portoghese, che potrà tornare a giocare più vicino alla porta avversaria, una pessima novità per tutti gli altri centravanti in rosa che ad oggi potrebbero lasciare Torino. Sicuri ...

Calciomercato Juventus Chiesa : ecco le richieste della Fiorentina : Calciomercato Juventus: Enrico Chiesa è e resta l'obiettivo numero uno per dare brio all'attacco, ma la Fiorentina non molla la presa sul proprio giocatore, rendendo particolarmente ardua a Paratici l'impresa di portare a Torino il giocatore della nazionale. Secondo il sito Calciomercato.it non sarà facile per la Juve strappare Federico Chiesa alla società viola: probabilmente […]

Calciomercato Juventus news/ Perin rifiuta Benfica e Porto - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.