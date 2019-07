romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Roma – “Invece dello spettacolofiato del Colosseo o del Cupolone, quello che circola in queste ore come foto ricordo dei turisti in vancaza a Roma sono i, i cassonetti strabordanti, le colonie di topi che invadono le strade della Capitale. Questa e’ una vergogna, un attacco alla credibilita’ della citta’ eterna, che dara’ unal. Di fronte a una situazione che ha superato la normale decenza, la Sindaca non fa, non ha idee, non ha una strategia. In queste condizioni non si puo’ adare avanti,si dimetta. Cosi’ in una nota Davide, consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia. L'articolopernon faidee proviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Bordoni: problema rifiuti sarà duro colpo per turismo, Raggi non fa nulla perché senza idee… - marizar_ud : RT @CCKKI: @bordoni_saker 'Bene, grazie. Ho cercato di risolvere alcuni problemi che tu, caro Donald, hai creato... ma ce l'ho fatta. E te,… - lucma66 : RT @CCKKI: @bordoni_saker 'Bene, grazie. Ho cercato di risolvere alcuni problemi che tu, caro Donald, hai creato... ma ce l'ho fatta. E te,… -