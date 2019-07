5 consigli per vivere in una casa ecosostenibile

Chiara Nasti criticata per un consiglio shock ad una fan : "Non bevo acqua da due anni" : Chiara Nasti al centro delle polemiche per il consiglio dato ad una fan. Deianira Marzano: "Cresciuta con l'acqua di pozzo".

Ondata di calore anomalo e persistente in Valle d’Aosta : i consigli per fronteggiarle : La Presidenza della Regione con il supporto del Sistema Protezione civile e dell’Ufficio meteorologico del Centro funzionale regionale e l’Assessorato

Maltempo - il consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza per Brescia - Lecco e Sondrio : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo ...

Il segreto della felicità? È nella vita dolce. 5 consigli per seguire la via mediterranea del carpe diem : La ricerca della felicità non è una cosa nuova: non è figlia dei nostri tempi, non è il segreto custodito da popolazioni nordeuropee, e non è neppure un’illuminazione.È un’urgenza ben più antica, a cui evidentemente non siamo ancora riusciti a dare una risposta. Ce lo ricorda Angela Lombardo portandoci direttamente nel giardino della felicità di Epicuro. “Frequentando la ...

Tumori e barbecue : 10 consigli per evitare cotture pericolose : Con l’arrivo della bella stagione, per molte persone si apre anche il tempo delle grigliate all’aperto con gli amici. Si tratta di momenti molto piacevoli, ma da gestire con attenzione. A seguito della cottura tramite barbecue, sulla carne si possono infatti formare delle sostanze cancerogene. A ricordarlo recentemente, non certo per la prima volta, sono stati gli studiosi dell’American Institute for Cancer Research. Sempre da ...

Nomine Ue - consiglio europeo sospeso per incontri bilaterali : È stato sospeso dal presidente Donald Tusk il Consiglio europeo che doveva decidere sulle Nomine per i "top job" dell'Ue. Donald Tusk, «organizzerà...

Ue - consiglio europeo al voto per le nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...

Caldo Liguria - Toti : “Molti impianti in tilt - attenzione alla salute e seguite i consigli degli esperti” : “La nostra regione e’ investita da un’ondata di Caldo eccezionale. Molti impianti di condizionamento e refrigerazione sono andati in tilt. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture piu’ sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un’adeguata vivibilità“. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti commentando i problemi registrati in alcune strutture negli ...

Grande caldo : attenzione ad aritmie ed ischemie : consigli per ipertesione : Con il Grande caldo, puntuali arrivano anche i consigli soprattutto per bambini, anziani e cardiopatici. Aumentano disidratazione, aritmie e ischemie

Saldi estivi - attenzione alle fregature : ecco i consigli “anti-bidone” per i consumatori : Le associazioni dei consumatori hanno fornito anche quest’anno il consueto vademecum per chi acquista a saldo. ecco le semplici regole per fare buoni acquisti, i consigli “anti-bidone” dell’Unione Nazionale consumatori: 1) Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino. Non e’ vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante e’ obbligato a sostituire ...

Finanziamento regionale per il consiglio comunale dei Giovani di Cori e Giulianello : Con determinazione dirigenziale n. G06334/2019 e ai sensi della L.R. n. 20/2007, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle Giovani

Caldo - sos per gli anziani : ecco il decalogo e tutti i consigli utili per gli over 60 - “non sottovalutate i rischi” : “Non sottovalutate i rischi del Caldo, sentite il medico se qualcosa non va, modificate le terapie solo ed esclusivamente su sua indicazione se lo ritiene necessario senza mai fare di testa vostra e tenete sotto controllo tutti quei segnali che possono essere la spia di un eventuale colpo di calore”. Questi i suggerimenti di Senior Italia Federanziani di fronte all’ondata di calore che investe diverse città italiane. ...

Attenzione ai farmaci - il caldo africano può influire su validità ed efficacia : i consigli per conservarli : Il caldo africano che sta attanagliando l’Italia in questi giorni può essere dannoso per la nostra salute per diversi motivi, ma fra questi una in particolare riguarda i farmaci: può influire sulla conservazione e l’efficacia di diversi medicinali. “Alcuni farmaci vanno conservati in frigo, ma anche altri prodotti rischiano di risentirne se si superano i 38-40 gradi, come può accadere in questi giorni negli appartamenti esposti ...