Wimbledon | impresa Fabbiano | n 6 Tsitsipas si arrende

(Di martedì 2 luglio 2019) I Championships, edizione 133, si aprono con l'di Thomas, capace di imporsi al quinto set contro il Next Gen greco Stefanos, favorito n.7 di. Un successo, quello del 30enne di Grottaglie, che riscatta una stagione fin qui avarissima di soddisfazioni. Solo cinque vittorie, in 15 match, con la classifica sgonfiatasi fino al n.89 Atp. Settimana scorsa, pero' sull'erba di Eastbourne,aveva raggiunto la semifinale, ritrovando all'improvviso colpi e fiducia. Potere dell'erba, che ieri gli ha regalato il primo successo contro un Top 10 - 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8), 6-3, in 3h22' -. Un successo che vendica la netta sconfitta subita proprio dal greco, 12 mesi fa, su questi stessi prati."Ho giocato un grande match, mi sono proprio divertito in campo - le parole di-. Dopo avere raggiunto la mia prima semifinale in carriera a Eastbourne, qui ...

