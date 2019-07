Uomini e Donne | Andrea Cerioli | Vorrei un figlio domani

blogo

(Di martedì 2 luglio 2019) Contrariamente a quanto si leggeva nella blogosfera,e Arianna Cirrincione non hanno attraversato alcuna crisi: i due sono rimasti insieme anche se non hanno ritenuto opportuno smentire o confermare ciò che si stava scrivendo di loro sul web.Anzi, nelle ultime ore l'ex gieffino è uscito allo scoperto rispondendo alle domande dei fan su Instagram. Qualcuno gli ha chiesto dell'eventualità di un, che lui ha manifestato come desiderio più volte: “Fra quanto lo. Ma credo che non sia uno scherzo… Bisogna che prima sia ok tutto il resto. Perché poi unè per tutta la vita”. Il ragazzo ha anche regalato ai fan un ricordo legato alla sua famiglia: "Ho avuto una famiglia davvero unica… Ho una famiglia davvero unita. Avrei voluto imparare ancora, avrei voluto unmettere in braccio a mia mamma mio, avrei voluto festeggiare il Natale in ...

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che p… - lauraboldrini : Grazie all’emendamento che ho presentato oggi in Aula il governo ha dovuto accogliere nel testo del provvedimento s… - luigidimaio : Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento… -