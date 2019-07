Salvini | prossimi barconi a Marsiglia | Francia cominci ad aprire suoi porti

La Francia attacca Salvini sui migranti e lui replica : "Prossimi barconi? Destinazione Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile": ad affermarlo è la portavoce del governo francese, Sibeth NDiaye, che in un'intervista all'emittente BFMTV sul caso Sea-Watch ha lamentato che il nostro Paese sull'accoglienza "non è stato all'altezza". A stretto giro la replica del vicepremier italiano: "Il mio comportamento ...