Ponte Morandi | desecretato il video del crollo Per i pm la causa sono gli stralli

(Di martedì 2 luglio 2019) Ilche ritrae ildel, che il 14 agosto dell’anno scorso ha provocato 43 vittime, è stato finalmente. Oggi Il Secolo XIX ne raccolta i fotogrammi. Dalle immagini si vede uno scatto improvviso, con la strada che sembra abbassarsi. Ladel, secondo i periti, è nei tiranti che dovevano reggere la strada. Non riescono a farlo perchécorrosi all’interno e nessuno se n’è accorto. In tre secondi di orologio, i 240 metri del viadotto si sbriciolano, un pilone di 90 metri si accartoccia e le autovetture precipitano nel vuoto, ingoiando vite innocenti. Un macigno, per Autostrade, scrive il quotidiano genovese. I finanzieri guidati dai colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco non hanno dubbi sul fatto che a cedere siano stati gli “”, i famigerati tiranti dall’anima in acciaio con guaina in calcestruzzo. Secondo ...

