Perché per Salvini Carola Rackete è il nemico perfetto

Il compleanno della radio e 5 canzoni per ricordarci Perché amarla : Se pensiamo a un catalizzatore di ricordi, molto probabilmente penseremo a una canzone. A fare da calderone a questa nostalgia spesso è un oggetto che ognuno di noi possiede: la radio, magica scatolina sonora. Una delle definizioni più belle di radio fu quella che ne diede il sociologo Marshall McLuhan: “La radio ha un suo manto che la rende invisibile. Ci si presenta apparentemente in una forma diretta e personale che è ...

Twitter? Perché non è più «il salotto dei radical chic» : «Twitter è il salotto online dei radical chic» è una frase che è ufficialmente scaduta. Twitter è un social network che in Italia, forse in ritardo rispetto agli altri, ha iniziato a rispecchiare le idee della popolazione tutta e a ospitare il suo lato più aggressivo e meno razionale, quello alimentato da odio e paura e sempre meno propenso all’accoglienza degli stranieri e alla tolleranza delle diverse razze e religioni. Ce lo dicono gli studi ...

SCUOLA/ Cari prof - Perché volete trasformare tutti in venditori di materassi? : Spesso in vista dell'esame di Stato ci si riduce a fare affannosamente poeti e autori. Magari si rispetta il programma, ma così si ingannano i ragazzi

Da Arcelor a Whirlpool - Perché le multinazionali disinvestono dall'Italia : Arcelor Mittal – società giuridicamente inglese, nata dalla fusione tra i francesi di Arcelor e gli indiani di Mittal – è a Taranto fino al 6 settembre, giorno della...

Nunzia lascia Arcangelo a Temptation Island : Perché è finita : Temptation Island: Nunzia Sansone ha lasciato Arcangelo Bianco Nunzia Sansone ha lasciato Arcangelo Bianco. Il tutto è avvenuto durante il secondo falò previsto nell’arco di Temptation Island, dove Filippo Bisciglia ha mostrato alla fidanzata un video del suo compagno, convinto di non essere stato ripreso dalle telecamere, mentre bacia la tentatrice Sonia. Nunzia, dopo aver visionato il filmato, ha subito chiesto un confronto con il suo ...

L'ex ministro tedesco Schily : "Germania - Carola e Ong sbagliano : ecco Perché" : Angelo Scarano Otto Schily, ex ministro degli Interni nel governo rosso-verde del cancelliere Gerhard Schroeder: "Il mio Paese non dia lezioni di morale all’Italia" C'è un giudice a Berlino. O meglio, sul caso della Sea Watch 3, c'è un tedesco che non la pensa come il governo tedesco. E che ci tiene a mettere i puntini sulle i in merito alla condatta di Carola Rackete. Lui è Otto Schily, ex ministro degli Interni nel governo ...

Biloslavo al Tg4 : "Io non sto con Carola. E vi spiego il Perché" : Nell'intervento in onda sul Tg4, Biloslavo parla di speronamento della motovedetta della Guardia di Finanza. I legali di Carola Rackete sostengono che non ha speronato l'imbarcazione, ma dai video girati a Lampedusa si vede che la nave urta la motovedetta rischiando di schiacciarla contro la banchina con i finanzieri a bordo. Fausto Biloslavo Nell'intervento in onda sul Tg4, Biloslavo parla di speronamento della motovedetta ...

La Cgil contro l'outlet di Serravalle : "Licenziato un dipendente perchè non parla l'arabo" : I sindacalisti: "E' una ritorsione contro un delegato che aveva organizzato le proteste degli scorsi anni per migliori condizioni di lavoro"

Perché picchiare il pupazzo per far mangiare il tuo figlio è una violenza psicologica grave : Stanno divento virali i video in cui alcuni genitori picchiamo i pupazzi dei loro figli per insegnare loro cosa potrebbe succedere rifiutando il cibo che gli viene dato. Capiamo insieme che tipo di approccio educativo stanno mettendo in atto e Perché è scorretto e violento per i bambini: ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Perché Serraj è andato a Milano da Salvini : Roma. Il premier libico Fayez al Serraj atterra a Milano per parlare con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Serraj è il capo del governo di Tripoli, è impegnato in una guerra civile contro il generale Haftar, non ha tempo da perdere e ha fatto la scelta spiccia di parlare con chi conta. Non co

Sea Watch e Carola Rackete - il tedesco Otto Schily bombarda Ong e Berlino : "Perché sugli immigrati sbagliano" : C'è un tedesco che su Carola Rackete e Sea Watch sta con l'Italia. A sorpresa, è Otto Schily, avvocato socialdemocratico ed ex ministro dell'Interno nel governo rosso-verde del cancelliere Gerhard Schroeder. Insomma, tutt'altro che un conservatore. Intervistato dal Corriere della Sera, spiega come l

Se gli artisti non prendono una posizione su temi importanti come la Sea Watch - Perché io dovrei salvare le vostre orecchie dalla musica demmerda? : Avrei voluto fare un pezzo su Zoda. Voi vi chiederete, e chi cazzo è Zoda? Ecco, il mio pezzo su Zoda partiva proprio da qui, dal fatto che tutti, più o meno, i sani di mente, si chiedono: e chi cazzo è Zoda? Anche buona parte degli addetti ai lavori, laddove per addetti ai lavori si intende coloro che si occupano di musica, perché è nel mondo della musica che io lavoro, si chiedono, a ragione, chi cazzo è Zoda? Una domanda ...

Perché è importante il Bluetooth 5.0? Vi spieghiamo che cos’ha di particolare : Che cos'è il Bluetooth 5.0 ossia lo standard introdotto dall'associazione Bluetooth Special Interest Group (SIG) che ha debuttato nel tardo 2017 come nuova versione del collegamento senza fili tra dispositivi di diversa natura? L'articolo Perché è importante il Bluetooth 5.0? Vi spieghiamo che cos’ha di particolare proviene da TuttoAndroid.

Amare la musica è una questione di cervello : ecco Perché alcuni non possono farne a meno : La passione per la musica è una questione di attività cerebrale legata alla sostanza bianca, gli scienziati ci spiegano come reagisce il nostro cervello quando si trova di fronte a quest'arte e ci mostra come mai alcune persone non sia interessate ad ascoltare. ecco cosa c'è da sapere sull'amore per la musica.Continua a leggere