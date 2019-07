Orticaria solare | una patologia con molti lati oscuri

fondazioneserono

(Di martedì 2 luglio 2019) Un gruppo di esperti italiani ha pubblicato una revisione della letteratura sull’, una reazione allergica provocata dall’esposizione della pelle alla luce. Fra le soluzioni di cura gli autori propongono il farmaco omalizumab. L’rientra fra le malattie definite fotodermatosi. Essa consiste in una reazione della pelle all’esposizione al sole e il meccanismo che la provoca è definito reazione da ipersensibilità immediata e può essere mediato dalle immunoglobuline IgE. Si ritiene che l’irradiazione da parte dei raggi ultravioletti attivi una sostanza, nella pelle o nel siero, che diventa un fotoallergene, cioè un allergene attivato dalla luce. IgE specifiche, dirette verso il fotoallergene inducono la liberazione di istamina da parte dei mastociti. In qualche caso l’è favorita da farmaci come: atorvastatina, tetraciclina, clorpromazina o ...