Monica Bellucci torna single

Monica Bellucci : "Io e Nicolas ci siamo lasciati ma resteremo amici per la vita" : Monica Bellucci è la protagonista della cover di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani. Nell'intervista l'attrice dà la notizia, in esclusiva mondiale, della fine dell'amore con Nicolas Lefebvre, lo scultore parigino con il quale è stata legata all'incirca per un anno.prosegui la letturaMonica Bellucci: "Io e Nicolas ci siamo lasciati ma resteremo amici per la vita" pubblicato su ...

Monica Bellucci è la super villain nell'assurdo «Nekrotronic» : Monica Bellucci come non l'abbiamo mai vista, nei panni di una super villain dai poteri demoniaci in una horror comedy sci-fi dal titolo programmatico Nekrotronic. È vero che l'attrice non è certo nuova nelle pellicole action - basti pensare al recente Spectre - né a quelle di impronta gotica - dal lontano Dracula di Bram Stoker (1992) di Coppola a I fratelli Grimm e l'incantevole strega (2005) e L'apprendista ...

Deva Cassel - la figlia di Monica Bellucci - è riapparsa in pubblico : FOTO : Appena 14 anni ma è già una star molto ricercata: Deva Cassel, che festeggerà quindici anni il prossimo settembre, si è rifatta viva durante la sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce & Gabbana al Milano Moda Uomo. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel (che è in procinto di diventare papà ancora una volta con Tina Kunakey) ha deciso infatti di presenziare all’evento, finendo per attirare su di sé molte attenzioni mediatiche, ...

Monica Bellucci (bionda) “sbaglia” vestito : Che si tratti di una parrucca o di una tinta drastica, il cambio di look di Monica Bellucci è una notizia. La bellissima attrice italiana, che abbiamo visto recentemente a Cannes, ha posato per Soon Magazine con questa inedita capigliatura bionda. C’è però un particolare che vogliamo farvi notare. Nonostante l’alternanza di diversi abiti eleganti e importanti gioielli Cartier, a catturare lo sguardo è il volto magnetico e quella sua chioma ...

Monica Bellucci per l'Elle Charity Gala a Madrid - : Fonte foto: Getty imagesMonica Bellucci per l'Ellle Charity Gala a Madrid 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attrice è stata fotografata insieme al suo attuale compagno

È successo in TV - 28 maggio 1991 : Monica Bellucci debutta in una mini serie per Canale 5 : Vi ricordate quando la prima serata in tv iniziava alle 20.40? Capiamo che questo è solo un vecchio ricordo ma nel 1991 così era. E' il 28 maggio di 28 anni fa, quando su Canale5 va in onda la prima puntata di Vita coi Figli, miniserie in due puntate (la seconda ed ultima parte va in onda il giorno dopo, il 29 maggio 1991) che segna il debutto come attrice di Monica Bellucci, all’epoca nota per il suo lavoro di modella. La fiction è ...

Monica BELLUCCI/ 'Ho lasciato il mio ex marito Vincent Cassel - ma è rimasto affetto' : Protagonista a Cannes 2019, MONICA BELLUCCI si è raccontata a Sette tra lavoro e vita privata: le sue parole sul nuovo amore e su Vincent Cassel.

Monica Bellucci : "Tra me e Vincent Cassel è rimasto un grande affetto" - : Isabella Adduci Monica Bellucci, in un'intervista a tutto campo su 7, ha parlato del rapporto con il suo ex marito Vincent Cassel e del suo nuovo amore Nicolas Lefebvre Monica Bellucci, che nei giorni scorsi ha incantato la Croisette al Festival di Cannes, si è raccontata in un'intervista a tutto campo su 7, il magazine del Corriere della Sera in edicola oggi. L'attrice italiana è stata sposata dal 1999 al 2013 con il collega ...