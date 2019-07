Londra | trova corpo in giardino | sarebbe precipitato da un Boeing della Kenya Airways

Ragazzo toscano trovato in un cassonetto a Londra : Nel pomeriggio di sabato, davanti al supermercato Waitrose di Islington – quartiere nord della capitale britannica – è stato trovato in un tipico cassonetto a rotelle il corpo senza vita di un giovane Ragazzo. Dopo numerose indagini, ieri la polizia inglese ha finalmente reso nota l’identità della giovane vittima: si tratta di Erik Sanfilippo, Ragazzo ventitreenne proveniente da un paesino toscano in provincia di Pisa e che, dall’anno scorso, ...

Eric Sanfilippo trovato morto in un cassonetto a Londra : Arrestato un uomo : Un uomo di 52 anni è stato tratto in arresto dalla polizia inglese con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di Eric Sanfilippo, il 23enne originario di Prato, residente nella frazione di Marti, il cui cadavere è stato trovato sabato scorso in un cassonetto lungo una strada nei pressi di un supermercato vicino allo stadio dell’Arsenal, a Londra. Gli inquirenti al momento non hanno rivelato l'identità della persona portata in carcere. ...

